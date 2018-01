Hollywood se rebela: Nicole Kidman toma el relevo a Oprah Winfrey con un gran discurso feminista

Nicole Kidman se ha llevado este fin de semana el premio SAG a la mejor actriz, por su interpretación en la serie Big Litle Lies. Un galardón que le ha servido para llevar a cabo una reivindicación cuyos precedentes están en la que se marcó hace unos días Oprah Winfrey.

Los premios del Sindicato de Actores, aquellos en los cuales los artistas se apremian entre sí, han sido este año muy especiales para Kidman. Son escasas las veces en las que se premia la labor interpretativa de una mujer, a pesar de no ser ya una jovencita veinteañera.

Tanta fue la emoción de la artista que no pudo callar sus ganas por cambiar el mundo y hacer un guiño al movimiento 'Me Too'.

Esto significa mucho para mí. Llevo trabajando desde que tengo 14 años. Gracias

La actriz se mostró muy emocionada al recibir el premio y agradeció recibir un premio así a su edad.

Recibir este premio en esta fase de mi vida es extraordinario y más en un momento en esta industria con las cosas que están pasando y por un rol como este

Reese Witherspoon, Laura Dern, Susan Sarandon, Jessica Lange, Meryl Streep, Jane Fonda, Judy Davis, Shirley McClain y Judi Dench, fueron algunas de las compañeras de profesión de la artista a las que no quiso dejar de recordar.

Nicole Kidman durante su efusivo y reivindicativo discurso / Getty.

Todo ello debido a los casos de acoso sexual que han vivido muchas de ellas y que han denunciado en los últimos meses. EEUU, y en especial Hollywood, están viviendo una serie de escándalos de carácter sexual que han despertado un movimiento feminista sin precedentes en este siglo.

"Hace veinte años estábamos bastante acabadas llegado a este punto de nuestras vidas"

Como si de Oprah Winfrey se tratase, Nicole ha querido destapar la problemática que vivían las mujeres hace unos años en la industria del cine, cuando llegada a una edad se las apartaba de las grandes cintas.

Hemos demostrado, estas actrices y muchas más están demostrando que somos potentes, poderosas y viables

Y prosiguió con un encargo a las productoras de cine...

Solo le pido a la industria que nos siga apoyando porque nuestras historias finalmente se están contando. Es solo el principio y estoy orgullosa de ser parte de una comunidad que está instigando este cambio

Una declaración de intenciones que se suma a la de Winfrey y muchas otras artistas americanas que encabezan el movimiento 'Me Too'. Una lucha feminista por acabar con tramas de acoso sexual dentro de la industria cinematográfica de la que el común de los mortales no estaba al tanto.

Parece que esto es solo el principio de un Hollywood mucho más feminista, igualitario y quién sabe si, por su influencia en todo Occidente, un mundo más justo.