Cuatro conciertos del Eurosonic 2018 que me llevé a casa

Lo siento. Os fallé. En el anterior artículo sobre Eurosonic os contaba que en la segunda jornada del festival habría 128 conciertos en un espacio de 6 horas. Pues bien, poco antes de las ocho de la tarde (ya noche cerradísima en Groningen), salí a la calle con la intención de devorar la agenda de conciertos. ¿Y sabéis qué? Solo me dio tiempo a ver cuatro conciertos de 45 minutos.

El Eurosonic es cruel con los que sentimos devoción por la música y sobre todo por conocer y descubrir a nuevos artistas. 4 conciertos de 128. Que, por favor, alguien resuelva definitivamente la clonación. Eso sí, te aviso que los artistas a los que tuve la oportunidad de ver en primerísima fila lograron alegrarme, emocionarme y sorprenderme. A continuación te los recomiendo, porque es cuestión de tiempo que se coman el mundo.

Alice Merton, la nómada que conquistó al pop

Unas horas antes tuve la oportunidad de charlar con Alice Merton para una entrevista que publicaré en estos días. Me recibió con toda la ilusión por cosas del Big Data: Sabía perfectamente que la primera vez que puse en LOS40 su -ahora éxito mundial- “No Roots” (esa canción en la que habla de sus 12 mudanzas) fue hace un año, cuando apenas era una prometedora canción de pop de una brillante debutante. Dice que entonces, vio cómo hubo un pico de búsquedas en Shazam del tema en España.

Ahora convertida en la artista nueva con mayor proyección de Alemania, era previsible que su show en el Huize Maas (un restaurante fashion reconvertido en sala de conciertos para el Eurosonic) iba a ser bastante concurrido. Así que llegué pronto para ponerme en primera fila y confirmar las sensaciones que me dejó la escucha de su primer trabajo, un EP de 4 canciones publicado el año pasado.

Y sí: Alice tiene una energía muy especial sobre el escenario. Parece que en cada estrofa se deja un trozo de vida a la vez que pisa con seguridad y sobre todo mucha fuerza Si quieres que te busque una comparación, la alemana sería similar a Regina Spektor y Florence Welch conduciendo un helicóptero cargado de misiles.

Poca broma con esta chica, que logra llamar la atención con una colección de canciones pop cargadas de valentía, actitud y ambición. Además fue genial descubrir que hay vida más allá de "No Roots" gracias a canciones brillantes e inmediatas como "Hit The Ground Running" o "I Don't Hold A Grudge".

L.A., como en casa

Tras el concierto de Alice, en otra parte del mismo recinto tocaba Luis Albert Segura junto a su banda. L.A. fueron propuestos por LOS40 para tocar en Eurosonic, y allí había que estar. En primera fila, y sintiendo prácticamente que les tenía en el salón de casa, disfruté muchísimo del concierto de los mallorquines. Bailé, canté y salté cada canción como para decirle al público extranjero allí congregado (unas 300 personas) que conocía a estos tipos tan buenos, que están a la altura de cualquier banda internacional del inmenso cartel del festival.

Desde luego fue un concierto distinto de L.A., uno bastante deshinbido en el que la banda apostó por darle fuerte a la distorsión. “Aquí vienes a tocar, directamente sin hacer prueba de sonido, y tienes que salir a romperlo todo”, me decían los chicos tras una actuación intensa de 40 minutos en los que volaron temazos como “Leave It All Behind”, “Stay”, “Dualize” o “Helsinki”. Sí, por el camino quedaron muchísimas canciones de las que os sabéis, pero es que claro… VOSOTROS NO ESTÁBAIS AQUÍ.

Y sí, el público presente disfrutó mucho de la contundente elegancia de ese tipo que conectó en seguida con los asistentes al decir la palabra mágica para más de un foráneo: “Mallorca”.

Jeangu Macrooy, la nueva candidez soul

Hacía ya unas semanas que en el perfil de Instagram de LOS40 Trending te había descubierto a un tipo llamado Jeangu Macrooy. Nacido en Surinam, este chico de 24 años lleva tiempo viviendo en Holanda, donde ha empezado a dar forma a una carrera muy prometedora. Al verle en el cartel del Eurosonic, no dudé en acercarme a comprobar cómo le iba a Jeangu jugando en casa.

Y sorpresa, el Lola (un garito minúsculo pero con mucho encanto del centro de Groningen) estaba abarrotado para ver el set acústico del cantante, que publicó su primer disco hace unas pocas semanas. Fueron los 40 minutos más cálidos, íntimos y bonitos que viví en el Eurosonic. Solo ayudado por su guitarra Jeangu iba del susurro al grito apasionado mientras creaba una atmósfera sobrecogedora, capaz de dejar en silencio a toda la sala. Eso sí, nadie quiso dejar de cantar el que ya parece su gran éxito en el país: “High On You”.

Tom Walker, la nueva voz potente de Reino Unido

El último concierto de esta experiencia en el Eurosonic tenía que ser algo grande. Recé por ello a todos los dioses posibles. Y mira tú por donde que acabé en la Iglesia Luterana de Groningen. No, no es broma. Convertida en un recinto de conciertos, la sorprendente sala presidida por un órgano majestuoso, acogió algunos de los conciertos más especiales del festival. El último del jueves fue el de Tom Walker.

Quiero que me entiendas: Tom tiene una potente voz rocosa que te puede llegar a recordar a Rag’N’Bone Man, pero su actitud es mucho menos estática y seria. Tras cada grito desesperado en sus estribillos, Tom sonríe y nos acompaña por sus canciones con divertidas anécdotas. Así, además del hit “Leave A Light On”, es como además conozco otras composiciones suyas llenas de vida y euforia como “Karma” o “Rapture”, que presumiblemente formarán parte de un primer disco que mucha gente espera. La formula del encanto de Tom surge de una mezcla entre pop, soul, guitarreos explosivos y una atmósfera cálida que hace guiños a ritmos como el reggae o el hip hop.

Según la nota de cierre, este año el Eurosonic tuvo más de 40 mil visitantes de 42 nacionalidades distintas, que viajaron para ver más de 352 actuaciones repartidas por 52 escenarios. Te aseguro que en cualquiera de ellos el talento era más que sorprendente. Esta es una de esas experiencias que no se olvidan.