La inspiración de Chelou aterrizará en España con dos conciertos

Cuando Chelou debutó en 2015, se abrió camino gracias a la buena consideración de blogs musicales de todo el mundo. Y he aquí el gran mérito: Lo hizo sin desvelar su cara y con una presencia reducida en redes sociales porque, según él, quería que quien le escuchara se centrara en lo importante: En el arte.

Más de dos años después, este londinense de 25 años empieza a ser un nombre familiar en el panorama británico, y aunque ya conocemos su cara, su convicción por el arte se mantiene intacta. De hecho, a pesar de sumar millones de reproducciones en streaming y tener el beneplácito de la crítica, él prefiere seguir autoeditando su música para mantenerse fiel a sí mismo.

Estamos hablando de un artista capaz de arrancar un suspiro y separarte de la forma más cálida de la rutina y la realidad. Con un sonido que une elementos acústicos y música electrónica, Chelou construye paisajes que dibujan un atardecer de esos que no acaban nunca. Así lo demuestra en “Halfway To Nowhere”, una canción producida por la DJ, productora e ídolo de la vanguardia Maya Jane Coles.

Chelou visitará España con LOS40 Trending dentro del ciclo New Blood, que te acerca la mejor música emergente internacional. Sus conciertos serán en el 5 de abril de 2018 en el Costello Club de Madrid, y el 6 de abril en La Nau de Barcelona.

tickets 5 Apr Madrid Costello Club 06 Apr Barcelona Sala La Nau

Si quieres dedicar una noche a soñar y hacerlo con la mejor banda sonora posible, Chelou te dejará canciones íntimas, sugerentes y llenas de una inspiración conmovedora.