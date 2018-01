5 detalles que observamos viendo las fotos del cumple de Javier Calvo

Los Javis se han convertido en una de las parejas del momento. Tras triunfar durante varios años en el teatro con su obra La llamada, decidieron llevarla al cine con mucho acierto. De hecho, serán una de las parejas protagonistas de la próxima edición de los Goya.

Pero ahí no queda todo porque su popularidad también ha crecido gracias a haberse convertido en profesores de la Academia de Operación Triunfo que se ha revelado como el fenómeno televisivo de la temporada.

Por eso, ahora cada cosa que ocurra en torno a ellos, interesa y si Javier Calvo cumple años, no queda más remedio que cotillear un poco.

Ha cumplido 27 y ha decidido celebrarlo en su casa, rodeado de amigos. Han publicado fotos de la fiesta en redes sociales y nos han servido para darnos cuenta de algunos detalles.

#1. AMIGOS DE SUS ALUMNOS. Está claro que Los Javis han sabido conectar con sus alumnos de la Academia de Operación Triunfo y no hay más que ver como Cepeda y Roi forman parte, ya, de su grupo de amigos.

#2. AMIGOS DE SUS ACTORES. La llamada surgió de la idea de escribir un guion para una amiga en momentos de bajón laboral. Javier Ambrossi se puso manos a la obra para darle trabajo a Belén Cuesta. Y vaya si funcionó. Se sumaron otros como Anna Castillo y todos ellos forman ya una familia que comparten todas sus alegrías.

#3. BERTA VÁZQUEZ. El chico de Javi Calvo es Javier Ambrossi que es hermano de Macarena García y si preguntamos quién es la mejor amiga de Macarena uno de los nombres que nos vienen a la mente, sin dudarlo, es el de Berta Vázquez. Así que si una va a una fiesta como estas, la otra no puede faltar. Si con Selena Gomez y Taylor Swift hay dudas sobre si siguen siendo las BFF, aquí no las hay.

#4. MACA Y LEIVA. No hace muchos se habló de la ruptura entre Macarena García y Leiva pero parece que el tiempo separados no les ha durado mucho y, como demuestra esta foto, han vuelto a recuperar su relación. Porque vale que el cantante es artífice del temón de la banda sonora de su cuñado, pero está claro que no es por eso por lo que estaba ahí.

#5. CASTIZOS. Pese a toda la fama y éxitos que han cosechado en los últimos tiempos está claro que Los Javis siguen siendo los mismos. Buena prueba es que lejos de alquilar un mega local para llenarlo de famosos, se han rodeado de amigos y han celebrado el cumple en casa. Con cocido madrileño (muy castizo) y tarta con velas.