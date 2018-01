El secreto “carnívoro” de Chino Darín para mantener ese tipazo

Conocíamos a Chino Darín por su brillante carrera como actor....hasta ahora.

El argentino ha hecho un punto y aparte estas últimas semanas para mostrar al público otra faceta, hasta ahora desconocida, con Dame veneno, un programa que pone el mundo de la alimentación, como nunca antes lo habías visto, en la parrilla de #0.

¿Por qué aceptaste presentar 'Dame veneno'?

Debido a mi profesión, me he visto envuelto en dietas extremas para dar con distintos personajes. Estaba obsesionado con una dieta para lograr el peso de un personaje en particular cuando, en medio de este trastorno alimenticio, me llegó Dame veneno. Lo sentí como una llamada del cielo.

Dices que por trabajo has tenido que someterte a dietas muy estrictas. ¿Cómo responde el cuerpo a esos cambios?

Los cambios bruscos en la alimentación son pocos saludables y el cuerpo no se los recibe nada bien. Necesitas un periodo de adaptación para volver a la normalidad porque se olvida de lo que era comer de verdad. Ese caso del que hablo lo puedo describir como una situación traumática. No se lo recomiendo a nadie al menos que tenga un desafío.

Pero por lo general, ¿consideras que tienes buenos hábitos alimenticios?

Soy un tipo que come bastante bien, pero tengo ciertos hábitos que a lo largo de mi vida he ido modificando. Durante mi infancia y adolescencia era un consumidor exagerado de azúcar, bebidas gaseosas, chocolate...prácticamente mi alimentación se basaba en eso. A día de hoy, como bastante sano, aunque siga teniendo una perdición por el chocolate.

¿Qué dieta sigues para mantener la figura?

Soy bastante carnívoro, pero siempre acompaño los platos con verduras de todo tipo. Una cosa a la par de la otra. No soy muy de pasta ni de hidratos. Tiendo sobre todo a comer carne, pescado, menestras y ensaladas.

¿Dónde se come mejor, en España o en Argentina?

En España hay una alimentación más variada, además tienen muy buenos productos de mar. En Argentina no hay una tradición alimenticia ligada al pescado y al marisco, pero tenemos más diversidad de cortes de carnes y una tradición carnívora histórica.