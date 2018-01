¿Quieres conocer en persona a J Balvin? Anda Ya te lleva a su concierto en Amsterdam

No te has vuelto loco, no es un espejismo, tampoco una alucinación. Es que El Gallo te lleva por las grandes ciudades europeas para conocer a los artistas más famosos.

Aprovéchalo porque puedes ir a Ámsterdam para conocer al mismísimo J. Balvin y disfrutar de su concierto en Amsterdam el viernes 26 de enero.

¿Te están entrando ganas? Pues es muy sencillo. Tendrás que conseguir ganar nuestro concurso de Verdadero o Falso.

Puedes hacerlo comentando nuestro post de Facebook.

De Instagram.

O llamando un poco antes del concurso al: 902 39 40 40.

El reto se resolverá el mismo viernes 26 de enero y además podrás llevarte a un acompañante. Por supuesto, El Gallo irá con vosotros a este fiestón.

¡Suerte!

Consulta aquí las bases legales del concurso.