Escucha el inspirador discurso antibullying de Los Javis en Los Premios Feroz. 

Anoche se entregaron los Premios Feroz en Madrid y La Llamada partía como una de las películas favoritas en la categoría de comedia. Con cinco nominaciones a los premios de la Asociación de Informadores de Cine de España - el previo a los Goya - consiguió llevarse dos de los galardones, a mejor película en la categoría de comedia y a mejor tráiler.

La ficción creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, primero para teatro y después para el cine, ha sido todo un fenómeno fan en redes. Con formato musical la película cuenta con Macarena García, Gracia Olayo, Belén Cuesta y Anna Castillo como las cuatro protagonistas principales.

Fue Javier Calvo el que se arrancó con un inspirador discurso al recoger el premio más importante de la noche que es todo lo que tienes que leer hoy para afrontar el día con otro talante.

"Siempre que estamos aquí tenemos la oportunidad de decir algo que, por lo menos, sea importante para nosotros. La llamada habla del valor de ser tú mismo, de encontrar tu camino y, pese a quien le pese, ser quien tú quieras ser. Yo soy gay. Tengo un novio que me quiere, una familia que me apoya y estoy aquí cogiendo este premio. Entonces si alguien, algún niño, alguna niña o alguna persona me está mirando y tiene miedo, si siente que está perdido, si siente que no le van a querer, que sepa que le van a querer, que va a encontrar su sitio, que su familia le va a querer y que va a cumplir su sueño. Que yo, y él (Javier Ambrossi), vamos a escribir historias para que tú te sientas inspirado".

Anoche no hubo presencia de Los Javis en el chat de OT pero, visto lo visto, mereció la pena. ¿Y cómo sería esa fiesta de después de la que todo el mundo hablaba en casa de los chicos de moda? ¡El mundo necesita saber!