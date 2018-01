Esta es la dieta que sigue Selena Gomez

Podríamos pensar que Selena Gomez está obsesionada con su cuerpo y con su dieta, pero nada más lejos de la realidad. En los últimos años ha perdido peso pero según cuenta, no por el hecho de estar gorda o no, si no por el proceso que le llevó a coger unos kilos de más.

No se trata de cómo gané peso, se trata de cómo lo acepté

Sin obsesionarse, esto es lo que hace Selena para mantenerse en el peso que ella está a gusto con su cuerpo, según contó su entrenadora personal Rosoff Davis en una entrevista:

El año pasado me aseguré que en el camerino de su tour siempre tuviera vegetales, proteínas, arroz integral y granos enteros.

Davis estaba centrado en darle la energía necesaria y aguante para sus shows.

También le hacía ensalada de pollo con uvas y apio, tomaba muchísima agua y algo de té verde cuando necesitaba algo enérgico

La entrenadora hace mucho énfasis en que lo más importante es que los ingredientes sean frescos.

La comida real es mucho más deliciosa que la que viene en una caja

Rosoff dice que es muy bueno aprender técnicas básicas de cocina para cocinarte tu mismo y tener el control de los ingredientes. Por eso, desde LOS40 te recomendamos que veas las recetas y consejos de cocina que te da nuestro Chef40 Pablo de Torres.

Finalmente la entrenadora dice que es muy importante dormir bien y beber mucha agua para descansar y regenerarse

Como ves, aquí no hay nada especial a la hora de llevar una dieta sana, simplemente es comer equilibrado y sano.