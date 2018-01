Alice Merton: “No creo que jamás haya habido un mal momento para lanzar música”

Hacer un programa musical diario en la radio supone que no solo debes guiarte por las tendencias y por lo tu público escucha. Eso sería muy aburrido. Una de las partes más especiales de este trabajo tiene que ver con la intuición a la hora de presentarle a la gente nuevos artistas, propuestas artísticas y canciones. Esa en gran parte es la magia de LOS40 Trending, esta locura que cometo cada noche en la radio musical más importante del país.

Con Alice Merton fue pura intuición. La descubrí a través de un blog con “No Roots”, una canción en la que esta chica -que es un tercio británica, un tercio canadiense y un tercio alemana- contaba la vida nómada que ha tenido hasta llegar aquí, a sus 24 años. Cuenta ella en las entrevistas que a lo largo de su corta vida tuvo que mudarse doce veces, cuatro de ellas hacia países distintos. Por eso hay mucha verdad en ese primer éxito que habla de no echar raíces, que ya suma más de 100 millones de reproducciones en streaming en un año y ha sido Top 5 en Alemania, Austria, Francia, Israel, Eslovenia o Italia. Todo un mérito para una chica que hace 12 meses apenas llegaba a los 100 seguidores en Twitter y cuyo nombre no era reconocido.

"No Roots", el maravilloso aterrizaje de Alice Merton en el pop mundial

Fue el 9 de enero de 2017 cuando puse por primera vez la canción en el programa, y un año después estoy en Groningen (Holanda) donde Alice Merton acaba de recibir el European Border Breakers Award que la reconoce como la artista nueva alemana de mayor proyección en Europa. Este es mi particular “tú y yo lo sabíamos”, porque esta dulce chica de palabras y actitud decididas ya no es una promesa, es una brillante realidad.

Me he pasado un año poniendo “No Roots” y es emocionante estar ahora sentado frente a ti.

Yo opino lo mismo. Muchas gracias por poner la canción. Me alegro mucho cuando veo que nos etiquetas en redes sociales porque has pinchado “No Roots”. Supimos cuando la pusiste la primera vez porque vimos un pico de búsquedas en Shazam en España, y fue muy emocionante verlo.

Acabas de ganar el EBBA, que de alguna forma te convierte en la artista nueva más importante de Alemania. ¿Cómo se siente eso?

No sé si soy la más importante (risas). Pero definitivamente es muy guay ser reconocida por tu arte, por la música. Significa mucho para mi tener a gente escuchándome en distintos países de Europa. Así que es un sentimiento muy bonito el que tengo ahora mismo.

Alice recibe el EBBA de manos del músico y presentador británico Jools Holland / Ben Houdijk

Cuando comenzaste a componer y a crear música… ¿Alguna vez soñaste con que estarías en este punto tan bonito de éxito y reconocimiento?

¡No! Jamás imaginé que lograría hacer las cosas que estoy haciendo ahora mismo. Jamás soñé con ello porque nunca pensé en nada de esto. Eso lo hace aún más surrealista, porque nunca estuvo en mis planes que fuese posible llegar tan lejos. Es increíble, así que estoy intentando disfrutar todo lo posible de cada día e ir asumiendo las cosas a medida que suceden.

¿De alguna forma todo este éxito te ha cambiado la vida?

¡La única cosa que ha cambiado es que ahora viajo muchísimo! ¡Nunca estoy en casa!

¡Vaya, como cantas en “No Roots”!

¡Efectivamente! Solo que en vez de mudarme 12 veces a lo largo de mi vida -como cuenta la canción-, ahora directamente vivo en un autobús (risas). Pero te aseguro que es muy divertido porque, de alguna forma, “No Roots” continúa en la vida real.

¿Esperamos entonces “No Roots Parte II” para este año?

Sí, la voy a escribir y contará mi vida solo girando y dando conciertos.

Incluso para artistas muy conocidos es muy difícil crear canciones que sean un éxito en todo el mundo. Y de repente llegas tú y al primer intento lo consigues. No sé si eres consciente de lo que has logrado.

Es muy raro. Ha sido todo muy extraño para mi, y de alguna forma aún no he asumido del todo qué ha ocurrido exactamente. Sí asumo que ahora estoy viajando un montón, pero es muy guay que la gente reconozca la canción, que me digan que les gusta escucharla, cuando me etiquetan en redes sociales. Soy muy feliz, y me alegra mucho todo lo que está sucediendo. Espero que esta aventura continúe durante mucho más tiempo.

Alice Merton junto a su banda en la entrega de los EBBA / Bart Heemskerk

Alice… ¿Todo este éxito es para ti una presión o es un reto para seguir adelante consiguiendo aún más cosas del mundo de la música?

Me gusta pensar que es un reto. Y te aseguro que los retos me flipan. No sé por qué, pero los retos te hacen trabajar aún más fuerte y hacen que te pongas a prueba a ti misma para ver hasta dónde eres capaz de llegar. Presión es la palabra más equivocada en todo esto. No quiero ni planteármelo como tal, todo lo contrario, quiero enfrentarme a los retos que tenga por delante.

Pues bien, aquí tengo un reto de los buenos, Alice. Hay que decirle a la gente que hay vida más allá de “No Roots”, y que tienes otras muchas canciones que merecen la pena ser escuchadas con el mismo cariño y entusiasmo. Te propongo que le hagas una recomendación a los oyentes de LOS40 Trending si quieren descubrir aún mejor tu música.

Wow, es una decisión complicada porque cada canción conlleva un sentimiento distinto. Pero si tus oyentes quieren quieren salir a correr, hacer deporte, o necesitan motivarse, definitivamente deberían escuchar “Hit The Ground Running”. Pero si necesitan una canción triste, sobre desamor y engaño, o si acabas de salir de una relación sentimental complicada, sin duda alguna deberían escuchar “Lie To My Face”.

"Hit The Ground Running" es la canción de Alice que más gustará a los fans de Florence + The Machine

“No Roots” es una canción autobiográfica. ¿Crees que es bueno para un artista contar historias sobre su vida e inspiraciones? En definitiva es hablarle en primerísima persona al público.

Para mí es importante, porque cuando le hablo a la gente sobre mi vida me estoy abriendo a ellos. Quiero que la gente me conozca porque esto no solo va de escribir una canción y lanzarla. Me gustaría lograr que el público me conociera, y por supuesto me encantaría conocerlos a ellos. Esa relación se completa en los conciertos, cuando veo a los fans y cómo reaccionan cuando canto esas canciones.

"Lie To My Face", la segunda recomendación de Alice para esos que quieran conocer su música

Los EBBA nos descubren cada año a un montón de talento nuevo. En esta edición además de ti hay gente brillante como Skott, Sigrid, Youngr o ALMA. ¿Estamos viviendo el mejor momento y el de más oportunidades para nuevas bandas y artistas?

No creo que jamás haya habido un mal momento para lanzar música y darte a conocer. ¡Lanza lo que quieras lanzar y como lo quieras hacer! ¡Hazlo si te sientes feliz con lo que has creado! Eso sí, no lo hagas si no te convence del todo lo que hayas grabado, eso es algo que no le recomiendo a ningún artista. Sí es cierto que, como has dicho, estamos en un punto en el que artistas nuevos y jóvenes de distintos países están comenzando a destacar mucho.

Cada año los EBBA premian al talento musical emergente que destaca en Europa

Y sí hay que recordar que esto no siempre ha sucedido, que muchas veces el público o los medios se centraban en artistas mucho más reconocidos. Ahora estamos viviendo una gran época para la música emergente, pero jamás debería haber un buen o un mal momento para ello. Si eres artista y sientes que es tu momento, estás feliz con la producción y con la música, no te lo pienses y sácalo ya.

Sigues siendo una artista independiente y publicas tu música bajo tu propio sello discográfico. ¿Prefieres seguir haciendo las cosas de esta forma a pesar del éxito que estás teniendo?

Sí y no. En la parte positiva te puedo decir que tengo la mayor libertad creativa porque puedo tomar todas las decisiones, pero la parte negativa es que nos tenemos que hacer cargo nosotros de un montón de ese papeleo y esas gestiones de las que habitualmente se encarga una discográfica. A veces me gustaría tener un sello detrás para evitar todo eso. Por suerte hemos tenido mucha suerte en Estados Unidos, donde firmamos un acuerdo con MOM+POP [sello estadounidense de Andrew Bird, Metric o Courtney Barnett] y ellos han hecho un trabajo increíble promocionando mi música y estoy muy agradecida.

En Europa también hemos hecho un acuerdo de distribución con Sony Music, porque recuerdo estar en casa con cajas y cajas de CDs poniéndolos en paquetes para enviarlos y llegó un momento en el que quedaba claro que necesitábamos ayuda.

Pero todas las decisiones importantes las seguimos tomando nosotros. Por ejemplo, en Italia vimos que las cosas no terminaban de despegar porque el equipo de promoción que nos daba el sello no estaba muy centrado en nosotros, así que decidimos recuperar los derechos y trabajar con nuestro propio equipo de promoción y ahora allí somos 1 en Shazam, 3 en iTunes y en la radio estamos entre los 10 primeros. Si hay alguien decidido a apoyarte y ayudarte como artista es muy importante y sobre todo es muy útil. Por eso doy gracias a que haya gente ahí fuera que entienda de verdad mi música y quiera apoyar nuevos artistas, sobre todo si son independientes.

En esta versión acústica de "Back To Berlin" encontramos la cara delicada de Alice, que recuerda a Regina Spektor

¡Muero por saber sobre tus planes de futuro! ¿Qué gira tienes planeada, y sobre todo… habrá nuevas canciones?

Me encantaría tocar en España muy pronto. Ahora mismo estamos haciendo una gira europea que seguirá en febrero y marzo. España aún no está en la lista porque creo que todavía me tengo que dar a conocer un poco más allí, pero estoy segura de que os visitaré en la próxima gira. También este verano haremos un montón de festivales en Estados Unidos y Europa… Incluso vamos a tocar en Serbia.

Repito, y no me mates de la angustia, ¿cuando habrá nuevas canciones?

Calma, habrá nuevas canciones muy pronto. La próxima probablemente en marzo, después sacaremos otro single. El disco me gustaría que saliera en otoño.

Alice, muchas gracias por esta entrevista. Espero que la próxima vez sea en los estudios de LOS40 en Madrid.

¡Eso espero! Nunca he estado en Madrid. Me encantaría visitaros. Y de paso quedarme ahí una semana de vacaciones (risas).