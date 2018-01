SZA, la sensación del soul contemporáneo tiene nombre de mujer

Para la prensa especializada, SZA fue la gran sorpresa musical de 2017. Su debut de larga duración, CTRL, convulsionó el R&B y el soul contemporáneos gracias a píldoras como Love Galore (ft. Travis Scott), Drew Barrymore o Doves in the Wind con Kendrick Lamar.

Detrás de este exquisito proyecto está Solána Rowe, una cantante y compositora de Missouri (Estados Unidos) que lanzó en 2012 y 2013 sus primeros EPs: See.SZA.Run y S, respectivamente. En este último trabajo ya incluía colaboraciones jugosas con Chance The Rapper en Childs Play y con Kendrick Lamar en un tema llamado Babylon.

Pero su puesta de largo, su disco con mayúsculas es CTRL, es una delicia musical no apta para cualquier oído. Hay que darle tiempo, bajar a las profundidades de su sonoridad y acomodarse en ella para poder disfrutarlo.

Es un álbum introspectivo y autobiográfico que explora las inseguridades de la artista, los miedos, el amor o la sensación de sentirse vulnerable. Todo ello contado desde el más exquisito neo soul.

Su primer single, Love Galore, nos transporta a ese momento de amor errático pero adictivo que todos hemos experimentado alguna vez ("¿Por qué me molestas cuando sabes que no me quieres?"). En track que abre el disco, Supermodel, le lanza un par de dardos de rencor a un chico que ya no está en su vida (¿Por qué soy tan fácil de olvidar?), mientras que en Drew Barrymore canta a sus supuestos "pecados" ("lo siento, no me afeito las piernas por la noche").

The Weekend es su más reciente sencillo y cuenta con este videoclip que se encargó de dirigir la propia Solange.

Sea como sea, en todos sus singles conectamos con su voz magnética, capaz de atraparnos, como ya atrapó a Rihanna o Nicki Minaj con sus composiciones.

La de Barbados se quedó prendada con Consideration, una de las canciones más bonitas y lisérgicas de Anti. SZA también es la pluma que compuso Feeling Myself para Nicki Minaj y Beyoncé. Maroon 5 sintieron ese magnetismo y contaron con su voz para el tema What Lovers Do, que ya está en las principales posiciones de la LISTA de LOS40.

Recientemente descubrimos a una nueva SZA en un nuevo tema con Kendrick Lamar. All The Stars es una canción de altos vuelos, eminentemente pop y urbana, que sirve como banda sonora a la nueva cinta de superhéroes de Marvel: Black Panther.

Si hacen falta más razones para amar a SZA, comentaros que es una de las grandes favoritas para los Grammy 2018 atesorando hasta cinco nominaciones: Mejor Artista Nueva, Mejor Canción R&B por Supermodel, Mejor Colaboración por Love Galore, Mejor Álbum de música Urbana por CTRL, Mejor interpretación R&B por The Weekend. Dentro de poco sabremos si consigue llevarse alguno de esos reconocimientos.