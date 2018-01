Estos cinco temas optan a llevarse el Oscar a ‘Mejor canción’

Ya conocemos la lista completa de nominados a los Premios Oscar 2018. Entre las grandes favoritas destacan tres películas: La forma del agua, Tres anuncios a las afueras y Dunkerque.

Sin embargo, en el terreno musical, son otros largometrajes los que han posicionado su tema principal como cancidato a llevarse el Oscar a 'Mejor Canción'.

Mighty River de Mudbound

Mary J. Blige, junto a Raphael Saadiq and Taura Stinson, opta a llevarse el premio a 'Mejor Canción Original' gracias a la canción principal de la película Mudbound.

Mystery of Love de Call Me By Your Name

Sufjan Stevens es otro de los candidatos a llevarse el galardón. En este caso, por el tema Mystery of Love, incluido en la película Call Me By Your Name.

Remember Me de Coco

Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez, creadores de la canción, también podrían alzarse con la estatuilla de oro gracias a este emotivo tema.

Stand Up for Something de Marshall

La música es de Diane Warren y la letra de Lonnie R. Lynn y Diane Warren. El tema es de la película Marshall.

This Is Me de The Greatest Showman

Benj Pasek y Justin Paul también optan a llevarse el premio a 'Mejor Canción Original' gracias a este tema, uno de los grandes hits del musical The Greatest Showman.