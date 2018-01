Este chico es una bestia jugando a Guitar Hero

Guitar Hero es uno de los videojuegos más adictivos y que más horas de entretenimiento nos ha dado en el siglo XXI.

Me he hechado cientos de partidas a Guitar Hero con y contra mis amigos buscando al mejor guitarrista de nuestro grupo y nos pensábamos que éramos Slash, Jimi Hendrix, Santana o Angus Young.

Pero viendo el vídeo que ha grabado y compartido el jugador Randy Ladyman me he dado cuenta de que era un pardillo novato aporreando las teclas sin talento... ¡Mira!

Ya no sólo es que este gamer se atreva con Throught the fire and flames de Dragonforce y la clave... Es que además lo hace a ciegas y en nivel experto.

En su Twitch consiguió un Full combo (acertar todas las teclas y todos los tempos) de oídas y no es algo sencillo debido a la complejidad y velocidad de la canción.

Le ha costado una semana de práctica, eso sí... ¡Vaya bestia parda!