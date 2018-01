Cuando sepas qué hicieron Timberlake y Guetta este sábado, fliparás

Es lo que tienen los grandes nombres: son capaces de lo mejor, por difícil que sea. El pasado sábado lo demostraron Justin Timberlake, David Guetta y otros artistas de la lista.

Timberlake, que partía como candidato, ingresó directamente al #29, lo que hizo de Fithy, su nuevo y sorprendente single, la entrada más fuerte de la semana.

Producido por el propio cantante y Timbaland, Filthy ya ha entrado en el top 10 de la lista de ventas de Estados Unidos y se perfila como una gran presentación del próximo álbum del ex *NSync, Man on the woods, que se publica en pocos días, el 2 de febrero.

Por su parte, la potente colaboración entre David Guetta y Martin Garrix, So far away, tras una escalada de seis posiciones se situó en el #31, convirtiéndose en la subida más importante del chart.

Pero también fue una gran semana para Ed Sheeran, Beyoncé y J Balvin. En el vídeo, Tony Aguilar repasa todos los movimientos destacados de la lista.