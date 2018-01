¡Irreconocibles! Mira los castings de los actores de ‘El corredor del laberinto’

Se acerca una nueva entrega de la saga de aventuras más seguida: El corredor del laberinto: la cura mortal, que se estrena el 26 de enero en cines.

Para ir abriendo boca mientras llega el día del estreno, mira este curioso vídeo de los castings de los protagonistas de la película. Todos coinciden en que no fue su mejor audición... ¡y aún así consiguieron el papel!

Dylan O'Brien, Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario comentan su primera prueba para el filme y sus opiniones contrastan con las impresiones del propio director de la saga, Wes Ball.

"Justo había salido de trabajar cuando hice la primera prueba para el papel, llevaba el pelo engominado y de punta. He visto las fotos y quedaba ridículo", cuenta el protagonista de la cinta: Dylan O'Brien (alias Thomas).

"Kaya Scodelario tenía que ser Teresa", dice el director. Ella no estaba muy de acuerdo en ese momento. Según cuenta en este vídeo, le había salido fatal: "Yo nunca pienso: 'Lo he clavado'. Jamás. Seguro que salí de allí llorando y me comí algo del McDonalds justo después".

Más sobre El corredor del laberinto:la cura mortal: En esta película de la saga, el joven héroe Thomas se embarca en una misión para encontrar la cura de una enfermedad conocida como "el destello".