La noticia que cambia Anda Ya para siempre

Hace unos días os contamos que teníamos algo muy importante que deciros. Tanto, tanto que es algo que hará que Anda Ya cambie para siempre. Y no, no es una exageración.

No es una exageración porque, atención: ¡CRISTINA BOSCÁ ESTÁ EMBARAZADA! La directora y co-presentadora de Anda Ya está esperando un baby y estamos todos emocionadísimos. Un nuevo andayero va a llegar al equipo este 2018 y es que esta familia no para de crecer.

No os creáis que llevamos un tiempo callados y sin contaros nada porque sí. No, no, es que Cristina Boscá lo ha llevado en secreto hasta ahora, por eso de que los primeros meses son un poco más delicados...

La pobre nos ha estado engañando varios meses y aguantándose poder contarnos a todos el notición. Ella misma, lo explica en su blog: ''Mantener el secreto ha sido lo peor. En especial, ha sido difícil ocultárselo a mi equipo de Anda Ya! porque pasamos muchas horas juntos y he tenido náuseas y cansancio extremo desde el primer día''.

Además, Cristina ha descrito de una manera muy bonita todas las sensaciones que está viviendo. Y es que cuenta que en cuanto la señal apareció en ese test se puso a dar saltos de alegría y en cuanto abrazó a su marido empezaron las lágrimas: ''Me metí en la cama de nuevo y lloré sobre su pecho. No tardó en acompañarme, temblando de emoción también''.

Y aunque no estemos en su piel, podemos imaginarnos lo que un cambio así significa. Te cambia la vida y a partir de ahora, muchas cosas dejarán de ser como eran, es inevitable.

Nuestra Cris ha querido dejar un mensaje bien claro y es que esta es una enorme prueba que atravesamos las mujeres; el embarazo y la crianza de un bebé mientras sigues intentando no sufrir cambios en tu vida profesional: ''La idea de sentir que me puedo alejar de todo lo que he construido con tanto esfuerzo os juro que me desanima muchísimo (...) Por eso quiero daros las gracias a todas. A vosotras, las que demostráis cada día que podemos con todo. Intentaré estar a la altura.''

Poco más se puede añadir a ese mensaje tan bonito que nos deja... Sin duda, estará a la altura y será una madraza.

Atención porque no solo hemos sido nosotros, muchos artistas no han querido perder la oportunidad de felicitarla y nos han enviado estas palabras tan bonitas.

Por supuesto, Cristina Boscá no ha podido aguantar las lágrimas... ¡Como para no claro!