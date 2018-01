¡Así reacciona la gente cuando se enteran de que vuelve la mili!

Emmanuel Macron, el presidente francés, ha propuesto que el servicio militar obligatorio vuelva a Francia. Sí, lo que ves.

Esta nueva mili sería obligatoria para chicos y chicas entre 18 y 21 años y duraría solamente un mes. Macron está intentando, según declara, crear más lazos entre la nación y quienes la protegen y así reforzar la cohesión en la república.

A nosotros esta noticia nos ha vuelto un poco locos porque estar planteándose la vuelta a la mili en el año 2018 es curioso, por eso hemos salido a la calle para ver qué le parece a la gente.

Eso sí, Jorge Yorya les ha hecho creer que la mili vuelve a nuestro país también de manera obligatoria y hay opiniones de todo tipo...

Una señora considera que está muy bien porque: ''así tienen algo que hacer estos chiquitos que no tienen horario ni tienen nada''. Otra nos ha respondido muy convencida que: ''la juventud no hace nada''. Y, desde la opinión de otra persona: ''un mes me parece poco. Seis meses''.

Vamos, que no te escandalices porque resulta que la gente tiene bastantes ganas de mili. Ale, ya sabes.