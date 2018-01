Laverne Cox, primera chica ‘trans’ que sale en la portada de la revista Cosmo

La vida de Laverne Cox es toda una carrera de logros. La actriz y activista LGTBI americana ha sido pionera en muchos campos.

Primera actriz transexual nominada al Emmy a mejor actriz y compositora, también pionera en ser portada en la revista Time y ahora rompe su propio récord con la portada de Cosmopolitan. Cox no deja de sorprendernos día a día.

Una desconocida en España que pronto dejará de serlo por su perseverante lucha por los derechos de los LGTBI y su participación en Orange is the new black.

Cosmopolitan se vuelve mucho más transgresora

La revista americana Cosmopolitan se ha vuelto -con este gesto- una publicación transgresora en la que todo el mundo tiene cabida sea como sea su condición sexual.

Una revista de belleza femenina que rompe los cánones y reconoce la belleza 'transexual', que durante años ha estado en desigualdad de condiciones.

Un guiño al público LGTBI

Tampoco ha pasado desapercibido para nadie que la edición de febrero de la revista haya cambiado su tipografía por una que lleva de fondo la bandera multicolor.

Un gesto que se une al del reconocimiento a los ciudadanos transexuales, al mostrar a la bella Laverne en su página principal.

Paso a paso, muchos medios de comunicación comienzan a reconocer a las personas transexuales que durante años han estado en la sombra de los reconocimientos logrados por gais, lesbianas y bisexuales. Sin duda, una gran noticia que poco a poco se comience a visibilizar una realidad.