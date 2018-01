Maisie Williams cree que lo tendrá difícil después de JdT para trabajar

La actriz Maisie Williams está como todos los fans de Juego de Tronos: Mordiéndose las uñas ante el inminente final de la ficción de HBO. Y, además, con los temores propios de una chica de 20 años que no sabe qué podrá pasar con su futuro profesional.

La intérprete de Arya Stark cuenta con varios millones de dólares en su cuenta corriente pero eso no quita para que, como recoge una entrevista con Irish Times, la actriz tenga miedo ante la voracidad de Hollywood.

Y, sobre todo, ante los estándares irreales que la meca del cine tiene impuestos sobre sus actrices. Williams es consciente de que su look no se ajusta a lo que se espera de una joven de veinte años.

“Estoy empezando a darme cuenta de los papeles que hay disponibles para mí por mi apariencia y los que no los hay. La industria es muy voraz y yo no tengo la apariencia para que me llamen para un papel con carácter sexual” ha reconocido y ha añadido: “No me malinterpretes, me encanta ver a esas mujeres con las que se te cae la mandíbula al suelo pero no hay diferentes tipos de belleza en Hollywood”.

No sabemos cuál será el futuro de Maisie Williams en el cine pero sí parece claro que tiene las ideas clarísimas y eso, en Hollywood, puede abrir más puertas que la belleza.