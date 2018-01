Bella Thorne nos sorprende cantando la canción de su nueva película

Aunque muchos conozcan a Bella Thorne por protagonizar algunos de los últimos cotilleos made in Hollywood, tenemos que recordar que la ex chica Disney también es actriz.

Es más, este marzo veremos a la joven de veinte años protagonizando Midnight Sun, un drama adolescente que tiene todas las papeletas para convertirse en la próxima Bajo La Misma Estrella. Junto a Patrick Schawarzenegger – sí el hijo de Arnold- , Bella se pondrá bajo la piel de una chica que no puede ver la luz del solar y vive refugiada en casa.

¿Y quién pone voz a la canción principal de la película? ¡Pues ella misma! Aunque se nos olvide, Bella también canta – como todas las chicas que han salido de Disney- y es la encargada de entonar el tema Burn So Bright. Hay que reconocer que no suena nada mal.

Pero no es la primera vez que vemos a Bella cantar. De hecho, sus andanzas en la industria de la música comenzaron cuando aún trabajaba en la industria de Mickey Mouse. La joven lanzó en 2014 un EP, Jersey, cuya canción Call It Whatever no funcionó mal. De hecho cuenta con 70 millones de reproducciones en Youtube.

Pero poco queda de la imagen inocente que luce Bella en su primer trabajo musical. Ahora, su carrera en la industria se basa en colaboraciones con algunos de los chicos malos del momento: desde Prince Fox a Borgore.

Aunque aún es muy joven y podría cambiar de rumbo, la carrera de Bella parece estar orientada a la interpretación. Vale, quizá no sea la mejor actriz del mundo, pero no podemos negar que la chica tiene mucha personalidad ante la cámara. Prueba de ello es la serie Famous In Love, un drama adolescente que puede convertirse en tu guilty pleasure.

Lo único que tenemos claro de Bella es que parece que sea como sea va a seguir dando mucho que hablar este año. ¡Y nos encanta!