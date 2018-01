¿Qué canción tienes en la cabeza cuando te deslizas por el hielo a 140 km por hora?

Seguramente si escuchas la palabra Skeleton, la asocies antes a un personaje de Tim Burton o a una película de terror que a un deporte olímpico. Pero como la vida no deja de sorprendernos y posiblemente no hayas oído hablar nunca de este deporte, te vamos a explicar en qué consiste, por si te animas a practicarlo.

Para empezar necesitas un trineo, pero no de cualquier tipo, sino uno especial donde tu cuerpo pueda tumbarse a lo largo. Para continuar, debes tener acceso a algo más complicado: una pista alargada de hielo por la que tirarte. Mejor os enseñamos un vídeo para que lo veáis.

Pero vamos, que el skeleton no es cosa de niños. Para nada. Una vez que te lanzas a la pista puedes, flexionas tu cuerpo y coges la postura puedes llegar a alcanzar los 140 km por hora. Vamos, que vas más rápido que un coche en la autovía.

Como imaginarás, el solazo y el buen tiempo de España hace que las condiciones para practicar este deporte sean más complicada. Aun así existen deportistas como el barcelonés Ander Mirambell que, contra todo pronóstico, acabó practicando el Skeleton. Él lo que quería era probar el Bobsleigh, pero no pudo ser: “Ante esta situación decidí probar un deporte más económico y solo tenía dos opciones: Luge que va más con los pues por delantes y salen estirados o Skeleton”.

El barcelonés Ander Mirambell estará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. /

Finalmente se decidió por el segundo y en 2005 ya tenía la licencia de Skeleton –porque sí, se necesita un certificado para poder practicar este deporte-. “Vi que no se me daba mal y que quizá podría cumplir el sueño de ir a unos JJOO”.

Cinco años después, Ander estaba en los Juegos Olímpicos de Inviernos de Vancouver, convirtiéndose en el primer español en participar en esta categoría. “Soñaba con ir a una copa del mundo y no acabar el último. Ahora somos un rival más, un rival que estudian todos los pilotos”, asegura Ander y añade “no hay sueños imposibles”.

Este año se enfrenta a sus terceros Juegos Olímpicos en Pyeongchang, pero el camino no ha sido nada fácil: “Cada noche sueño con esa bajada, pero sobre todo no olvido estos cuatro durísimos años, tres operaciones (dos de clavícula y una el cruzado de la rodilla derecha), la Copa América, el apoyo familiar…” Si quieres ver a Ander en estos Juegos Olímpicos podrás hacerlo a través de DMAX, además podrás ver al resto de deportistas españoles que participan. Además podrás seguir todos estos Juegos en Eurosport.

Ander Mirambell entrenando en la playa /

¿Y qué se le pasa por la cabeza a un competidor de Skeleton cuando va a 140 km por hora? “Es como si pasas un powerpoint a toda velocidad, solo ves fotos. La vida encima de un trineo son como fotos de cada curva, entrada, salida…y piensas en lo que viene” nos cuenta Ander. Además, asegura que no hay tiempo para pensar en errores: “No piensas que te has equivocado porque habrán pasado cinco curvas antes de que quieras solucionarlo”.

¿Qué música escucha un olímpico de Skeleton?

Para lanzarse a la pista de hielo, Ander Mirambell tiene claro que canción le motiva: Shots de Imagine Dragons. “Fue la canción que me acompañó durante la Copa América”, nos cuenta.

Para entrar en calor tras practicar Skeleton, Ander prefiere canciones más tranquilitas: City Of Stars de La La Land o Empiere State Of Mind de Alicia Keys.

¿Y qué canción tiene en mente cuando va a 140 km por hora encima del trineo? Champagne Supernova o The Masterplan de Oasis.

Pero las canciones que escucha a la hora de entrenar “varían mucho según lo que esté haciendo en cada momento”, ahora entre sus favoritas se encuentran Feel it Still de Portugal Man, Your Wish de Talisco, This Girl de Kungs, Chicas de Varry Brava o Todo de Pereza.

No hay duda de que Ander Mirambell ha sabido perseguir sus sueños, coger el toro por los cuernos – en su caso el trineo- y lanzarse a la pista de hielo. Porque deslizarse a 140 kilómetros por hora no es una tarea que esté al alcance de todo el mundo.