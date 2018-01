Manuel Turizo: “Maluma y yo no tenemos nada que ver”

Manuel Turizo (Montería, Colombia, 2000) es uno de los artistas urbanos del momento al que no hay que perderle la pista en 2018. Es autor de la canción Una Lady como tú, un éxito con instantáneo que atesora más de 700 millones de visualizaciones en Youtube.

También lo conocerás por su reciente participación en Déjate llevar, de Juan Magan en colaboración con Belinda, Snova y B-Case. Esta canción tampoco está funcionando nada mal, de hecho, ya roza los 50 millones de views y escala posiciones en la Lista de LOS40.

En su último sencillo, Esperándote, Manuel Turizo, a.k.a. MTZ, vuelve a proyectar su particular sonido, una buena dosis de romanticismo y regalarnos ese pedacito de él que se hospeda en cada una de sus canciones.

Charlamos con el artista por teléfono. Se encuentra en Medellín (Colombia) y aunque la conexión no es muy buena, conseguimos arrancarle algunas declaraciones jugosas: quién es esa "lady" a la que le canta, cómo está surfeando la ola del éxito, cómo le ha cambiado la vida, qué nueva música se trae entre manos y una muy muy especial para los fans del cantante en España.

Sus inicios: componer y cantar

Su pasión por la música viene de lejos. Su padre toca la guitarra y el saxofón y era el que los animaba a él y a su hermano a tocar algún instrumento. "Mi hermano mayor empezó a tocar la guitarra y yo lo intenté, pero no le cogí el amor a la disciplina", reconoce el jovencísimo autor que, en compensación, se decantó por componer y cantar.

"En el transcurso de mi niñez, más o menos a los 11 años, decidí educarme la voz, entonces empecé a cantar y noté también que tenía la habilidad de escribir. Y lo hacía en cualquier parte, en el salón, en clase… Para mí escribir un poema era demasiado sencillo. Entonces, un día dije: 'vamos a escribir una canción, a ver qué sale'. Y resulta que me gustó mucho porque era un momento en el que estaba susceptible".

Como él mismo cuenta "fue demasiado agradable la sensación al escribir porque sale todo". A partir de ahí empezó a hacerlo de manera más habitual: "Escribí, escribí, escribí. Un día se lo enseñé a mi hermano, con quien comparto mi pasión por la música y es con quien trabajo. Me gustó mucho, me involucré mucho".

Turizo confiesa que escribía canciones en clase, en sus cuadernos "hasta que decidí mudarme para Medellín. Me vine para acá a vivir con mi hermano, que estudiaba derecho. Empezamos a hacer música, a producir nuestras canciones, a escribir. No sabíamos ni dónde grabar una canción y ahí conocimos a Zensei, que fue quien creyó en nosotros. Teníamos una situación económica bastante difícil en nuestra familia..."

Sus duros comienzos contrastan con la confianza que el productor depositó en ellos desde el primer momento: A él no le importó la falta de solvencia económica, apostó por su trabajo y les produjo por puro placer.

Su hermano, Julián Turizo

Responsable en parte de su éxito es su hermano, Julián Turizo que, como insiste Manuel, es una parte importantísima del proyecto. De hecho, "Julián es la persona que a mí me hace ser mejor", confiesa el colombiano.

"Hay canciones que son exclusivamente letra de él (…) Manuel Turizo no funciona sin un equipo de trabajo, aunque yo sea la cara visible de ese equipo", especifica el artista.

Además de la música, Manuel y Julián comparten gran parecido físico, tanto que no podemos evitar preguntarles: ¿Os confunden mucho? "Demasiado", dice Turizo entre risas. Cuando estamos juntos en realidad la gente no sabe cuál es cuál. Cuando nos piden una foto, no saben a quién se la están pidiendo", relata.

Una lady como tú, el principio de todo

"La escribimos Julian y yo una noche, (...) solíamos escribir con melodías que salían de nuestra cabeza. Solamente dejábamos que todo fluyera. Ese día decidimos escribir sobre el ukelele y dijimos: vamos a hacer una dedicatoria de amor. Va sobre esa mujer que quisiéramos tener, que en realidad no existe, pero es esa mujer que todo hombre quiere conseguir algún día. Estábamos pensando en eso".

La canción fue toda una revolución dentro y fuera de Colombia y la pregunta es obligada: ¿Esperaban ese éxito? "No, y menos con mi primera canción. Nosotros hacemos música desde hace muchos años, pero la hacíamos por gusto, nunca pensamos mostrar lo que hacíamos. Es una bendición que la gente nos haya apoyado tanto con nuestra primera canción. Además, mi hermano tenía 19 y yo tenía 16 años", recuerda Manuel y reconoce: "Sabemos que es una oportunidad que no podemos desaprovechar y tenemos que seguir trabajando duro".

El éxito no se les subió a la cabeza ni siquiera cuando cantaron Una lady como tú de fiesta. "Me emociona mucho hasta donde llega la música. En realidad estoy agradecido porque la gente está sintiendo lo que nosotros sentimos al componerla. La música no es solamente escuchar, sino también sentir".

Nuevas canciones

Esperándote es tu más reciente single y va camino de superar a Una lady como tú… ¿Cómo están reaccionando sus fans ante esta canción? Manuel se siente agradecido: "Lleva ya más de 108 millones en Youtube. Gracias a Dios, va súper bien y bueno, es un tema que desde el principio nos gustó mucho, lo sentimos mucho".

Recientemente, MTZ ha trabajado en otros temas, como la canción Déjate Llevar, junto a Juan Magan. "La canción nos gustó muchísimo; recuerdo que cuando la enviaron estábamos en la sala Julian y yo viendo series. Nos llamó nuestro mánager y nos dijo: ‘mirad esta canción de Juan Magan’. Cuando la escuchamos nos gustó tanto que nos pusimos a escribir nuestra parte y en media hora ya la teníamos. Al día siguiente ya la habíamos grabado", dice Turizo con entusiasmo.

Déjala que vuelva es otra de sus incursiones musicales, esta vez un tema de sus colegas Piso 21. Con ellos se siente muy cómodo: "Siempre es un placer trabajar con mi familia en Colombia".

Manuel Turizo en España

Tras su periplo por Argentina, México y Estados Unidos, muchos nos preguntamos cuándo aterrizará Manuel Turizo en España y... lo hará muy pronto. El artista visitará nuestro país el próximo marzo y tiene intención de quedarse todo el mes para promocionar sus canciones aquí.

"Ahora acabamos de lanzar Esperándote hace un mesecito y vamos a trabajarlo muy duro. Vamos a hacer promo todo lo que podamos. Seguimos de gira en Europa, vamos a hacer gira en Estados Unidos y aquí en Latinoamérica. También venimos con varias colaboraciones nuevas".

¿El nuevo Maluma?

A los periodistas nos encanta comparar y definir a los artistas y muchos de nosotros hemos visto a Turizo como el nuevo Maluma.

Manuel se ríe cuando le comparan con Maluma: "¡No tenemos nada que ver!"

"¿Qué opinas de esto?". Manuel se ríe cuando le comparan con Maluma: "¡No tenemos nada que ver!", nos dice. "No estoy de acuerdo porque en realidad tenemos estilos muy diferentes. Él comenzó muy joven también, pero somos completamente diferentes en estilo, en la forma de cantar, en todo, entonces no veo al caso la comparación. Él canta reggaetón, yo canto pop urbano".

Desde luego, Manuel tiene un estilo claramente definido y una base de fans muy potente que se desvive por sus canciones. "Lo más bonito que me han dicho mis seguidores es lo que no me han dicho. Que lloren simplemente por escucharte, por mirarte, sintiendo la música..." eso debe ser, en efecto, lo mejor que puede pasarle a un artista.