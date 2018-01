Los compositores de los temas para Eurosivión nos cuentan su significado real y la elección de su concursante

'OT 2017' ya ha repartido a sus cinco finalistas los temas que defenderán para convertirse en el próximo representante de España en Eurovisión.

Amaia, Aitana, Alfred, Miriam y Ana Guerra tienen una propuesta en solitario y un dueto, en el que también participará Agoney.

Todos están entusiasmados con las canciones que les han compuesto pensando en ellos. "Como un traje hecho a medida" decían los mismos profesores y los concursantes pedían convertirlas en single de su próximo disco.

Con tantos elogios, desde LOS40 hemos querido hablar con los compositores de los temas para conocer su verdadero significado y saber por qué se decantaron por uno (o dos) de los concursantes.

Raúl Gómez: "Alfred y Amaia harán una interpretación histórica"

Raúl Gómez pensó en Alfred y Amaia cuando creó "Tu canción", un tema que hizo llorar a la pareja y a Noemí Galera cuando lo escucharon por primera vez.

"Ha sido un proceso muy especial en el que he mirado cada detalle poniéndome en la piel de los chicos", nos cuenta el compositor. Añade que con la letra ha querido transmitir "ese sentimiento de que contigo todo es como si fuera la primera vez".

El artista asegura que con Alfred y Amaia, "de todos los concursantes son con los que más me identifico. Creo que son pura magia y creo que harán una interpretación histórica".

Funambulista: "Miriam tiene la fuerza y personalidad que requería esta canción"

Funambulista adaptó al español "Lejos de tu piel", una canción de Steve Robson e Ina Wroldsen, que han adjudicado a Miriam: "Tiene un sonido muy internacional que requería de una voz con fuerza y personalidad y por ello creo que es una canción perfecta para ella. Creo que se ha ganado su plaza en la final por su gran voz, por su profesionalidad y ganas de crecer".

Además, Funambulista compuso, junto a David Otero y Tato Latorre, "Magia" el tema pensado para que Agoney y Miriam defendieran en Eurovisión: "Una canción que en el fondo habla de lo que han vivido los propios concursantes de 'OT' y cualquiera que está persiguiendo su sueño".

El artista asegura que es "una canción maravillosa para el dúo por el mensaje que van a transmitir con ella y porque ambos tienen su espacio en la canción para demostrar quiénes son, para emocionarnos y sorprendernos".

Funambulista también ha querido remarcar que "trabajar con David y Tato, ha sido como un juego mágico, todo fluía y nos dejamos llevar".

Brisa Fenoy: "Aitana y Ana Guerra cantan un himno a la mujer"

Para Brisa, adaptar el "Chico Malo" para Aitana y Ana Guerra "ha significado un reto, y una experiencia de vida que recordaré siempre". La artista se considera "compositora por encima de todo, componer es lo que más me llena y lo que más fácil se me da, me salen canciones pegadizas muy rápido".

Sobre la canción, asegura que Aitana y Ana Guerra eran perfectas: "Dos mujeres tan poderosas en todos los sentidos, talentosas y con potencia energética y vocal tenían que cantar un himno a la mujer, a lo bueno de ser como somos y de ser nosotras mismas".

El tema quiere frenar antiguas creencias y clamar por un nuevo tipo de hombre: "Ya basta de llorar por chicos malos, de sufrir y de depender de ellos. Ahora las tornas han cambiado, no queremos nada malo en nuestras vidas, los chicos malos ya no molan, vamos a redescubrir la bondad, la empatía, y el amor sincero por encima de este mundo de ruido, el mundo necesita estos mensajes y los jóvenes más aún".

Nil Moliner: "Componer este tema para Eurovision está siendo una aventura súper chula"

El artista revelación, como lo definió Galera, creó "Que nos sigan las luces" para Alfred, una experiencia muy especial que nos describe: "Componer este tema para Eurovision está siendo una aventura súper chula, ya que estoy conociendo a mucha gente y tener la oportunidad de que Alfred (que es un artistazo) la cante y se la haga suya, es un gustazo".

También nos explica la elección del concursante para defender su tema: "Vi en Alfred energía, un mundo interior brutal y una fuerza en la manera de expresarse cantando tremenda".

Características que han hecho del triunfito uno de los finalistas más especiales de la edición.

Ahora solo queda esperar a la elección de la audiencia para seguir el camino a Eurovisión. ¡Suerte a tod@s!