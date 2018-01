Esta mujer se quiere casar con un videojuego

"Estoy enamorada de mi juego de Tetris y estamos esperando para casarnos". Son palabras de Fractal Tetris Huracan (apodo de Noorul Mahjabeen Hassan), la protagonista de esta noticia, cuya historia está dando la vuelta al mundo.

En una conexión desde su casa en Jacksonville (Florida, Estados Unidos) explicó ante los espectadores que su relación con el videojuego empezó en 2016.

"Me relaciono con el cartucho, me satisface, es realmente bello. Y yo lo encuentro tan atractivo. Es una relación muy delicada, muy personal e íntima también".

Fractal Huracan asegura no sentir celos de que otros gamers puedan disfrutar con Tetris: "mientras no quieran tener una relación íntima, estoy bien".

A nosotros nos encantan los videojuegos pero no hasta el extremo que demuestra esta mujer que esta dispuesta incluso a casarse con el Tetris: "Obviamente no me puedo casar con un objeto pero me gustaría tener una ceremonia"

La atracción hacia objetos inanimados no es rara en la población mundial y se conoce como objetofilia. Fractal Huracan lo tiene claro: "He intentado tener relaciones románticas con personas y nunca funcionó".

¡Pues que viva el amor!