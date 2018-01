Solo tenemos 3 años para ver a Elton John en directo (y ya hay colapso)

Después de generar una intensa expectación ante un anuncio que marcaría un antes y después en su carrera, Elton John, por fin, ha anunciado que tras una próxima gira mundial, dejará los escenarios.

Con una puesta en escena muy teatral y a lo grande, como suele hacer él las cosas, explicó en un evento en Nueva York, vestido de Gucci, con sus icónicas gafas e interpretando dos temas en el piano, por qué ha tomado esta importante decisión a sus 70 años. Y que nadie piense en motivos de salud (pese a la infección que el año pasado le hizo cancelar varios de sus conciertos).

Antes de comenzar esa gira mundial se detendrá en Las Vegas con una de esas residencias que Justin Timberlake consideran el principio del retiro. En su caso es así porque tras 6 meses en la ciudad del pecado pondrá un cierre de lujo a sus espectáculos en directo con su gira.

Farewell Yellow Brick Tour comenzará en esa ciudad el próximo septiembre cuando acabe su residencia. Una gira que coincidirá con el 50º aniversario de su carrera en solitario.

El motivo de esta retirada de los escenarios tiene un motivo parecido al que ha anunciado Ed Sheeran para su fecha de caducidad: los hijos.

Elton John ha explicado que tomó la decisión el pasado verano de 2015 mientras disfrutaba de unas vacaciones en el Sur de Francia con su marido, David Furnish, y sus hijos.

No ha sido una decisión espontánea sino todo lo contrario, muy meditada. Se dio cuenta de que necesitaba pasar más tiempo con sus pequeños para acompañarlos en sus rutinas diarias como ir a los entrenamientos de fútbol.

Pero que nadie piense que esto es un punto final a su relación con la música. El cantante ha asegurado que seguirá componiendo canciones y musicales, que lo único que cambiará es que renunciará a los viajes.

Así que, si no quieres pasar la oportunidad de ver en directo a una leyenda de la música pop, echa un vistazo a la agenda de más de 300 conciertos que tiene previstos hasta 2021 que, además, promete que serán “su mayor producción” hasta ahora. Eso sí, de momento no hay fechas para España (veremos si acaba incluyendo nuestro país o no).

El interés que ha generado es tal que su web se ha colapsado en las primeras horas y no le ha quedado más remedio que pedir disculpas. “¡Guauu! Estoy abrumado por la respuesta entusiasta a mi última gira. Lamentablemente, también lo está mi sitio web. EltonJohn.com estará totalmente restablecida tan pronto como sea posible. Lo siento mucho por cualquier inconveniente causado. Gracias por su paciencia”, escribía en Instagram.