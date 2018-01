Miguel Ángel Silvestre nos recomienda una impresionante versión de ‘City of stars’

City of stars es una de esas canciones que ha entrado a formar parte del cancionero popular y no sólo por el éxito que tuvo la película del que era tema central, La la land, sino por las versiones que llegaron después.

Esta semana Miguel Ángel Silvestre nos ha recomendado una en Instagram. La de Gavin James, un cantautor irlandés de 26 años que creció en una familia volcada en la música y que tiene una sensibilidad muy especial como demuestra con esta interpretación que ya supera las 330.000 reproducciones.

Y que conste que aunque Silvestre lo ha publicado, el descubrimiento no es suyo sino de uno de sus colegas, el también actor Javier Cámara. Parece que nuestros actores le están cogiendo el gusto a esto de compartir la música que les llama la atención.

Una canción icónica

Aunque parecía difícil que al escuchar City of stars no pensáramos en nadie que no fueran Ryan Gosling y Emma Stone cantándola, hay versiones que nos han borrado esa imagen.

Una de ellas es la de Amaia y Alfred, la pareja de Operación Triunfo que lo petó con su versión al piano y que, en cierto modo, ha marcado la elección de su dueto candidato a Eurovisión. Una versión que ha superado los 4,4 millones de reproducciones.

Y es que la canción, ya de por sí, enamora. Con una melodía compuesta por Justin Hurwitz y letra de Benj Pasek y Justin Paul (los mismos de This is me, nominada este año en los Oscar) consiguió llevarse un Oscar y un Globo de Oro y opta a llevarse, también, un Grammy.

Como ocurre con canciones de esta carga emocional tan fuerte, en seguida las versiones se multiplican y eso nos ha permitido escucharla en voces como la de Roko o Bely Basarte.