La gira de Demi Lovato es algo más que una sucesión de conciertos

Demi Lovato ya ha anunciado que en su próxima gira estadounidense repetirá la fórmula que ya empleó en la que compartió con Nick Jonas. Además de conciertos, el público que compra sus entradas contará con una opción de discursos motivacionales, terapia grupal y talleres de CAST Centers sobre salud mental.

Está claro que la cantante atraviesa un momento de dedicación a los demás. Junto a los mensajes que manda a través de las redes sociales para valorar la autoestima y aceptarte tal y como eres, pondrá en marcha esta iniciativa para ayudar a la gente.

“El objetivo de mi vida es inspirar a otras personas”, explicó en , “es importante usar mi voz para algo más que cantar. Sé lo importante que es usar mi plataforma para ayudar a los demás y compartir mi historia con la esperanza de que inspire a otros a recuperarse o mejorar sus vidas. Sea lo que sea, quiero que la gente sepa que no están solos. Que estoy aquí para ellos”.

La cantante habla abiertamente de su lucha contra la bipolaridad, los trastornos alimenticios que sufrió o sus adicciones. El pasado marzo celebró sus 5 años de sobriedad.

De hecho, en 2011, fue paciente del centro de tratamiento de salud mental de Los Ángeles del que ahora es copropietaria.

“Es realmente importante que eliminemos el estigma de las enfermedades mentales”, aseguró, “tengo desorden bipolar y soy muy abierta con estos temas porque creo que la salud mental afecta a muchas personas y es necesario quitar ese estigma”.

Y con ese objetivo ha sumado extras a sus conciertos. “Básicamente es una sesión de terapia antes de los conciertos. Tenemos oradores de todas partes y ayudamos a diferentes organizaciones benéficas del país”, relató.

Una idea que surte efecto

Esta iniciativa no es buena, ya la llevó a cabo en su anterior gira y vistos los resultados está convencida de que no puede más que repetir.

A algunos de sus seguidores que participaron en estas terapias han encontrado solución a sus problemas y eso es lo que motiva a Demi.

“Conozco gente que asiste a CAST porque fueron durante una gira y se dieron cuenta de que necesitaban estar sobrios o necesitaban, de alguna manera, mejorar”, contó, “ha cambiado vidas, quiero poder hacer eso de nuevo”.

Demi Lovato comenzará la gira Tell me you love junto a DJ Khaled el próximo 26 de febrero y contará como invitada especial con Kehlani. Lo que está claro es que cambiará la vida de más de uno.