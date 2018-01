Intenta vender un mando de consola con piedras pegadas

Todo gran jugador de videojuegos sabe desde que estrena una consola que algún día llegará el temido momento en el que su mando diga basta.

La actitud con la que te tomes que tu conexión con tu consola deje de funcionar es lo que diferencia a los genios del resto de los mortales.

El protagonista de esta historia es un absoluto genio (a la altura de Albert Einstein) y no le hubiéramos conocido de no ser por una trabajadora de la tienda GameStop.

"Trabajo en GameStop y alguien me ha intentado vender un mando que tenía unas piedras pegadas en los sticks. Se ha enfadado cuando le he dicho que no se los compraba. Estoy tan cansad@" escribía la trabajadora.

La identidad del vendedor y la del comprador sigue en el anonimato pero su historia está dando la vuelta al mundo.

Lo curioso del asunto es que se trata de un mando de PlayStation 3 por lo que suponemos que la vida útil del mando ha sido larga (PlayStation 4 lleva en el mercado más de cuatro años).

Si alguien de Sony PlayStation está leyendo esta noticia, este chico os puede dar una campaña publicitaria sin precedentes en la historia de los videojuegos porque... si tiene así el mando: ¿qué habrá hecho con la consola?