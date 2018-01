Cuando hablas de Ricky Martin sin saber que te está escuchando

El nombre de la presentadora Ana Belaval ha dado la vuelta al mundo en la última semana unido al de Ricky Martin en uno de los momentazos más virales de la televisión en lo que llevamos de 2018.

La periodista pudo entrevistar al artista puertoriqueño con motivo de la promoción de American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace. Tras acabar sus preguntas y despedir la conexión se dejó llevar por su lado fan.

Después de dar saltos y abrazar a la cámara, Belaval confesaba al público: "Cuando eres parte de una minoría y no tienes demasiados modelos a seguir en los medios pero tienes a Ricky Martin que es un nombre reconocido en todo el mundo como puertoriqueño, te sientes ligada a él. No, en serio, me ha llamado mama, baby... ¿Podíais hacerlo posible? Yo me voy con él, le cuido los niños...".

Ella no sabía que Ricky Martin seguía escuchando y los directores del programa empezaron a bromear: "No llames a la policía Ricky, no te preocupes".

Fue entonces cuando Ana Belaval cayó en la cuenta de lo que estaba pasando: ¿Él sigue escuchándome? Ay yo lo mato". La respuesta de Ricky Martin no pudo ser mejor: "No, por favor, no. No quiero verme involucrado en otro American Crime history".