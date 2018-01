Habrá nueva serie de ‘Embrujadas’, pero no como te lo habían contado

Si eres fan de Embrujadas estás de enhorabuena…o no, según se mire. La cadena The CW lleva tiempo preparando el gran regreso de las hermanas Halliwell, pero ojo, porque no será como te lo habían contado.

El año pasado saltaba la noticia de que la network estadounidense estaba trabajando en una precuela de Embrujadas ambientada en los años 70. Sin embargo, finalmente no se dio luz verde al piloto por no tener ninguna conexión con la serie original.

Ahora, el canal está inmerso en una nueva historia de Embrujadas que se desarrollará en la actualidad, tal y como recoge TV Line.

Se trata de un reboot feroz, divertido y feminista centrado en tres hermanas que descuben que son brujas. Entre acabar con demonios, destruir el patriarcado y mantener los lazos familiares, el trabajo de una bruja no termina nunca

Una vez se grabe el capítulo piloto, The CW tendrá que decidir si sigue adelante con esta producción o si, por el contrario, zanja para siempre la historia de Piper, Phoebe y Paige.

Si finalmente recibe luz verde, la cadena tendrá que anunciarlo en mayo durante los Upfronts, evento en el que las cadenas USA anuncian sus novedades para la temporada 2018/2019.

Dicho esto, ¿hacen bien en recuperar a las Embrujadas o sería mejor apostar por una idea completamente nueva?