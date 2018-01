Batman Eterno pone a Bruce contra las cuerdas

Mientras la etapa “new 52” de Batman (con Scott Snyder y Greg Capullo) se llevaba toda la atención, DC Comics vio el potencial de la gallina de los huevos de oro y puso en marcha una segunda colección de periodicidad semanal conocida como “Batman Eternal”.

El objetivo era contar una historia alternativa que Scott Snyder había pensado para el caballero oscuro en 52 entregas, un año exactamente.

Lo bueno de “Eternal” es que busca el contrapunto a la naturaleza sesuda de la serie principal de Snyder y Capullo; rompe (en parte) con la búsqueda de ese tono de thriller que busca diálogos profundos y giros argumentales, y se centra en vender buenos ritmos y pasar más a la acción.

Esto no significa que no tenga argumento, por favor… Batman Eternal comienza con Bruce Wayne atado a la Bat-señal mientras Gotham arde a su alrededor y una voz dice: “Tus amigos han sido asesinados. Tu ciudad está ardiendo hasta los cimientos. Te lo he arrebatado todo, pedazo a pedazo. Observa, Bruce… observa mientras lo pierdes todo.” Interesante, ¿no?

A partir de ese momento, una ristra de dibujantes espectaculares, entre los que podemos destacar a Jason Fabok, Dustin Nguyen o Ian Bertram (este último algo menos conocido pero favorito para mi) entre muchos otros, se reparten casi 600 páginas (del tomo 1 de 2) para ilustrar una historia de Batman como las de antes, que busca ahondar en la relación de Batman con sus aliados en el peor momento para la ciudad.

Es interesante ver qué pasa con Batman cuando vuelve a perder el apoyo de la policía. Su compañero, Jim Gordon, ha sido arrestado por usar su arma cuando no debía y haber ocasionado un accidente de tren que acaba resultando en una tragedia; y Batman no se lo cree, pero mientras Gotham City se está sumiendo en el caos absoluto.

Preparaos para una historia enorme, de las que no pierden el tiempo. Todo un desfile de amigos y enemigos; habituales y viejos conocidos harán acto de presencia para ayudar a Batman o entorpecerle en una batalla por el control o la pérdida absoluta de su ciudad.

Batman Eterno es una lectura excelente. Una muy buena historia llena de personajes y líneas de sucesos que ocurren en paralelo que mantienen al lector agarrado al tomo como si le fuera la vida detrás.

La mejor opción para hacerse con Batman Eternal es sucumbir a la oferta de ECC Ediciones que recopila para nosotros toda la colección en dos tomos. Atrás quedaron las grapas americanas y los tomitos de tapa blanda; dos buenos mazacotes de tapa dura en la estantería te arreglan la jugada.