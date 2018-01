Rozalén: “No sé si irá a Eurovisión, pero quiero que Amaia gane Operación Triunfo”

Rozalén es una de las cantautoras más importantes de nuestro país. La artista, que ha conseguido el disco de Oro con su último álbum Cuando el río suena..., es una de las firmes candidatas a que su canción nos represente en Eurovisión.

Ha compuesto el tema Al Cantar, la canción que defiende Amaia para el próximo Festival en Lisboa. De ello hemos charlado con la cantante.

¿Pensaste en Amaia desde el primer momento?

Nos propusieron a mucha gente componer, a unos doscientos artistas, y a mí me dijeron que mi tema, lo más posible, sería para Amaia. Y yo, por mi manera de cantar, me veía con más facilidades de hacer algo para ella.

¿Qué secretos nos puedes contar sobre el tema?

Yo no he compuesto mucho para otra gente, para Raphael… Y bueno, yo hago canciones que me quedaría para mí, con mucho cariño y amor. Esta canción ya la tenía pensada hacer y trata sobre todas las sensaciones físicas y mentales que siento cuando canto.

¿Qué tal estás viendo la evolución de Amaia?

Quería una canción que fuese sencilla y minimal, un tema nada aparentemente eurovisivo. Cuando alguien canta desde dentro y con verdad, el resto sobra. Amaia me gusta mucho. Además, el tarareo es universal y puede animar a la gente a cantar, aunque parezca de otra época. No me esperaba que la iban a coger.

Sin embargo, se están haciendo ligeros cambios yo no estoy muy de acuerdo. Ella tiene que hacer suya la canción, pero me gustaría que el ritmo lo siguiese de una manera, haciendo la canción pequeñita es como me gusta. Pero la canción ahora es suya, que haga ella lo que quiera, es de ella.

¿Crees que irá ella al Festival?

No se si irá a Eurovisión, pero yo soy partidaria de que Amaia gane el concurso. Al Festival llevarán algo más animado y Amaia ganará Operación Triunfo. Es mi favorita. Todos tienen mucho talento, pero Amaia me emociona mucho al cantar. Son todos para comérselos.

Respecto a Operación Triunfo, ¿qué opinas del fenómeno en el cual se ha convertido esta nueva edición?

Yo un reality show no lo puedo defender, prefiero que la gente no se haga conocida de un día para otro, que conozco el proceso, que es lo más sano. Pero lo que han hecho muy bien en Operación Triunfo es dar una bola increíble a los cantautores y a la música independiente. Lo están haciendo muy bien y han cogido a gente muy talentosa.

¿Qué consejo les darías ahora que van a salir de la Academia y vuelven al mundo real?

El verdadero concurso está en la calle, pero la competitividad está en uno mismo. Hay que buscar canciones con las que estén felices y orgullosos, que si algo va mal no pasa nada porque siempre hay luz después. Si hay talento, con trabajo, todo es posible.