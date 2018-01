Justin Timberlake ft Chris Stapleton - Say something [2018]

El 2 de febrero Justin Timberlake publicará su esperado nuevo álbum, Man of the woods y para entonces ya habremos conocido algunas de sus canciones. Tras el futurista Filthy y el apocalíptico Supplies, ahora llega el vídeo de Say something. Una dosis orgánica que tira de raíces.

Arturo Pérez Jr está detrás del único plano que recoge todo el vídeo. Una secuencia de más de 6 minutos que cuenta con 17 músicos, 60 personas de coro, 5 pisos, 2 ascensores y una sola cámara. El resultado es muy cinematográfico, como el escenario elegido para grabarlo.

Timberlake y Stapleton recorren el Bradbury Building, una de las atracciones turísticas del centro de Los Ángeles. Uno de los pocos edificios con historia cuyos orígenes se remontan a 1893. Ha servido de escenario a multitud de películas. Allí es donde el líder replicante visita a su creador en su propia casa en Blade Runner. Pero también la hemos visto en otras películas como El lobo de Jack Nicholson, Chinatown, Arma Letal 4, The Artists, Cadena de favores...

El cantante no suelta su guitarra y, en esta ocasión, en lugar de echarse a bailar va recorriendo el edificio hasta encontrarse con su compañero de fatigas, el cantante country Chris Stapleton que ha escrito canciones a infinidad de artistas, incluida Adele.

"A veces la mejor manera de decir algo es no diciendo nada", reza la canción, así que mejor nos callamos porque la mejor opción es disfrutarlo.