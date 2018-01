Amaia Montero - Nacidos para creer [2018]

“Hay quien encuentra raro que las 40 no esté casada, pocos me han desnudado, otros me hacen la cama”… Así empieza la nueva canción de Amaia Montero, la Amaia de siempre. Y sí, ya es una declaración de principios.

Habla de los que la critican cuando ni siquiera la conocen y reivindica a los suyos y su verdad. “Otros juran que bebo y que en persona no valgo nada, que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros”, continua cantando.

Y no, el vídeo no es un nuevo capítulo de Vis a Vis sino la forma que ha encontrado la vasca para desatar su furia dejando claro que los que importan siempre están ahí, como su hermana.

La que fuera cantante de La oreja de Van Gogh vuelve a volcar en sus canciones lo que lleva dentro y, en esta ocasión, de la mano de su buen amigo Benjamín Prado.

“El día que Amaia Montero me puso esa melodía avasalladora en su casa fue como agarrar unos cables de alta tensión: era emocionante, sutil y feroz a un tiempo; poseía la contundencia de lo que te pone fuera de combate con un solo golpe”, asegura Prado.

Y es que ambos son como familia y se conocen con sus fuertes y sus debilidades. El escritor lo tiene claro sobre ella, “es un ser humano sin trampa ni cartón, insegura como todos los perfeccionistas; hipersensible como todos los creadores de verdad, los que se apuestan a sí mismos en la partida; es generosa y divertida siempre; arrogante o humilde según con quién se cruce; melancólica cuando mira hacia atrás e inteligente cuando mira a su alrededor”.