Yo creo que a estas alturas tenéis claro ya que Dragon Ball FighterZ es el juego que la humanidad necesitaba y que para muchos de nosotros se ha convertido en un sueño hecho realidad.

Encuentran personajes escondidos en el disco de Dragon Ball FighterZ

Pues bien, con el juego ya metidito en la consola, ahora sólo queremos saber que la lluvia de contenido no va a parar nunca. Bien, vamos por buen camino…

El trabajo de un ‘dataminer’ es simple: encontrar información futurible escondida en el disco de un videojuego. Esto no significa que tengan que aparecer los personajes en sí, pero puede encontrarse información escrita en el código del juego que haga referencia a los mismos para ser usada en el futuro.

Y eso es lo que ha pasado; SergioM3 (youtuber y dataminer de Xenoverse2) nos pasa info que no teníamos.

En primer lugar, ha encontrado nombres para 8 nuevos avatares (los muñequitos pequeñitos con los que nos movemos por el menú interactivo del juego):

Broly (normal y SSJ), Bardock (normal y SSJ), Goku (forma normal), Vegeta (forma normal), Vegetto (SSJ y SSJB), Androide 17 ‘Ranger’, Cooler, Zamasu y Zamasu Fusionado.

Ya existían rumores que ponían a Broly, Goku, Vegeta, Bardock y Vegitto como cinco de los ocho personajes que llegarían en el primer DLC, así que resulta difícil no hacer la conexión con el futuro contenido descargable del juego.



Lo divertido es que existe una segunda lista y, supuestamente, también referida a 'datamining' en el juego. Esa segunda lista apunta a 8 personajes diferentes: Jiren, Toppo, Kefla, Broly, Janemba, Bardock, Fuu (de Xenoverse) y "Kid" (que debería hacer referencia a Kid Goku, supuestamente).



No obstante, no me preguntéis porqué, pero creo que la primera lista es la buena...

Además, SergioM3 también ha encontrado referencias a nuevos modos de juego: “Z Union”, “Z League” y “Raid Battle”; al menos dos de ellos tendrían hueco en el ‘lobby’ sabiendo que el espacio ‘Kame House’ y el espacio ‘West City’ no tienen ninguna función todavía en el menú.





Esperemos que todo esto se convierta en realidad y que sea rápido en la primera mitad de 2018; que no pare nunca el goteo de personajes, por favor...