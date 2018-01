¿Alguna vez la has liado así con tu ex?

Cuanto terminas una relación es muy típico perder el contacto con esa persona. Sí, porque lo de ser amigo de tu expareja es un poquito raro. Raro o que casi nadie lo consigue.

A pesar de la dificultad, hay algo que nunca dejamos de hacer y es el verle a través de las redes sociales. Por mucho que no seáis amigos e incluso que no os sigáis no es nada raro entrar de vez en cuando en sus redes para ver qué está haciendo con su vida.

Hasta ahí bien, la movida llega cuando igual un día te metes a una hora un poquito loca. Tipo, las cinco de la mañana cuando llegas a casa de fiesta. Y, claro, como te has bebido unas copillas pues PUM, un like sin querer, te etiquetas en su foto, le dejas una perdida de Whatsapp porque has ido a ver su foto. En fin... liadas.

Estas cositas son las que le han pasado a los andayeros. Y no es nada raro que también te hayan pasado a tí.

Eso sí, tampoco te rayes porque el hecho de cotillear a tu ex no significa nada. Según una experta en relaciones, esto no es malo.



No te preocupes por fisgonear un poquito, lo normal es que sea simple curiosidad porque habéis compartido muchos momentos y es lógico que de vez en cuando quieras ojear qué está haciendo.

Así que claro, tampoco te lo creas al revés: que tu ex vea tu stories NO quiere decir que quiera volver contigo.