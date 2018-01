Una pizzería triunfa con su respuesta a esta queja de una clienta

La pizzería La Mula Plateada de Madrid tiene algo ganado: las opiniones que hay sobre el local en internet son excelentes. Cuenta con 5 estrellas sobre 5 en Tripadvisor, en Facebook y en Google.

Pero, en los últimos días, el restaurante está arrasando en las redes sociales debido a algo muy diferente: la respuesta que sus responsables dieron en Google a una clienta nada satisfecha.

"No tiene wifi", fue la breve queja de la mujer, que dio al negocio dos estrellas sobre cinco. Eso sucedió hace cuatro meses, pero la contestación de La Mula Plateada se ha hecho viral ahora, después de que la subiese a Twitter el cómico Álvaro Velasco y se retuitease más de 2.000 veces en dos días.

"Me acuerdo de usted perfectamente señora, se acercó a preguntar si teníamos Wifi. Le dijimos que no y se marchó sin siquiera probar ninguno de nuestros productos diciendo que se pasaría a comer más tarde a lo que respondimos educadamente que la esperábamos a usted y su familia encantados. Nunca vino", comienza diciendo los responsables del restaurante.

"Aun así tiene los santísimos cojones de puntuarnos con dos estrellas sin siquiera haber probado nuestra comida. No habla ni de nuestro producto (por el cual hemos recibido un certificado de excelencia), ni de la atención recibida, ni de la comodidad (o no) del establecimiento. Su único argumento es "No tiene wifi", continúan.

La mula plateada tenía una de las mejores pizzas de Madrid. Y la mejor respuesta a una crítica absurda de la historia. pic.twitter.com/FrnIxnQPUA — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) 27 de enero de 2018

Los responsables del negocio subrayan que son una pizzería, "no un locutorio". "No es usted más imbécil porque no se entrena dos veces a la semana. Si Google permitiera puntuar a gente como usted también le daría dos estrellas, no por no tener Wifi, sino por no tener cerebro", zanjan.

Después de que la respuesta se haya hecho viral, otros usuarios de Twitter han rescatado otras contestaciones del restaurante que tampoco tienen desperdicio:

No los conocía. Los he buscado y he encontrado esta otra respuesta a la opinión verborreica de otro cliente. pic.twitter.com/Xi9KjDDlYl — ¡¡Bicho!! (@Vickryx) 27 de enero de 2018

