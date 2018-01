¿Se ha enfadado Gal Gadot por el poco reconocimiento a Wonder Woman?

La actriz israelí Gal Gadot ha expresado su opinión acerca de un espinoso tema: La no nominación en ninguna categoría de los Oscars de Wonder Woman. Ni aspira a ser una de las películas de 2017, ni ella podría llevarse el premio a mejor actriz ni Patti Jenkins, su directora, podrá hacerse con un galardón.

Los fans de la heroína de DC Comics están que trinan así que Gal Gadot ha querido dar una respuesta que, ¿calma los ánimos?

La película, que recaudó en todo el mundo más de 1000 millones de dólares, puso de acuerdo a crítica y público pero solo Logan, como película de superhéroes, ha conseguido una mención en los Oscars y ha sido en la categoría a Mejor Guion Adaptado.

Gadot reconoció en una entrevista con Entertainment Weekly que nunca rodaron esperando reconocimiento: “Me conmovieron y emocionaron los comentarios de todas las personas que estaban decepcionadas de que Wonder Woman no fuese nominada, pero ciertamente nunca hicimos la película para recibir elogios, creo que no puedes tenerlo todo. Hicimos esta película y fue recibida de manera increíblemente maravillosa, pero queremos ser humildes. Vamos a hacer la segunda película a nuestra manera. ¿Quién sabe? Quizás la próxima vez haya mas suerte”.

La mejor noticia para los fans es que la segunda parte ya se encuentra en preproducción y llegará a los cines en 2019. Entonces, como bien dice Gal Gadot, igual hay mejor suerte.