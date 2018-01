Nick Cave tiene novela gráfica

El mítico y legendario Nick Cave llega al mundo del cómic (o de la novela gráfica, para ser más cuidadosos con el discurso) de la mano de Richard Kleist, el dibujante e historietista que se atreviera en su día con la biografía de Johny Cash.

Este libro, que el mismo Cave define como lleno de “medias verdades y rotundas invenciones” pero aplaudiendo su visión con “Mucho más cerca de la verdad que cualquier biografía, eso seguro”, busca dar un origen al mito como el que podría tener un superhéroe.

Adivinar lo que cuentan las viñetas de esta novela gráfica puede no ser un trabajo fácil; la historia juega con saltos temporales, realidad e imaginación y coquetea con las mismas canciones del autor en la narración. Para el lector puede ser difícil distinguir la realidad de la alucinación o entender que el discurso ha cambiado porque una canción del autor ha entrado a participar de la narración.

Es por ello que, por supuesto, la lectura de “Mercy on Me” se recomienda a personas que hayan tenido un mínimo (o mucho) contacto con el artista. Lanzarse a la lectura de “Mercy on Me” para conocer a Nick Cave puede resultar y resultará confuso; que no por ello tiene que defraudar, pero sobra decir que aquel que haya interiorizado un poco la música del artista será quien saque lo mejor de esta lectura.

Si tienes un mínimo ‘background’ de Nick Cave, a buen seguro disfrutarás del trazo de tinta de Kleist, que ha hecho un gran trabajo convincente convirtiendo la carrera y la mente de un artista en una novela gráfica de indiscutible valor.

A España llega de la mano de ECC Ediciones, en una edición cuidadísima en formato “cartoné” (tapa dura).