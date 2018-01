El Primavera Sound 2018 lanza por sorpresa un cartel que querrás ver

Una vez más las redes empezaron a revolucionarse un domingo por la noche con la aparición de un supuesto cartel con la programación del Primavera Sound 2018. No es extraño, este tipo de fakes siempre se han dejado caer durante años dada la expectación por la única gran confirmación que acostumbra a hacer el festival con todos sus nombres.

Pero por primera vez, no era un cartel falso. Al parecer, la banda inglesa Idles (que curiosamente siguen inscritos en el festival) fue la responsable de que un domingo por la noche el evento barcelonés tuviese que hacer su anuncio un día antes de lo previsto y con los abonos aún a precio reducido.

Vas a temblar con estos nombres

Y sí, el Primavera Sound ha vuelto a lanzar un cartel de esos que te hacen repasar línea a línea durante horas, pasando por la emoción, la alegría, la sorpresa y la curiosidad. Sin duda alguna el nombre más llamativo de esta alineación es el de los Arctic Monkeys, que visitarán Barcelona con un esperadísimo nuevo disco del que apenas hay detalles. El Primavera es el segundo festival que la banda de Sheffield anuncia casi cuatro años sin pisar un escenario.

El vídeo con el que el Primavera Sound desveló su programación

No, la cosa no queda ahí: Mirando a lo alto del cartel uno se encuentra con Nick Cave and The Bad Seed, Björk, Lorde o Belle & Sebastian, y una tabla media en la que deslumbran nombres como Father John Misty, los recién ganadores de un Grammy The War On Drugs, Haim, The National, Jane Birkin -junto a una orquesta de 50 músicos- y su hija Charlotte Gainsbourg, Lykke Li, Chvrches, o unos debutantes Superorganism de los que habla todo el mundo.

Hip hop, rock, electrónica...

El hip hop sigue al alza en la programación de la gran cita, que irá del 30 de mayo al 3 de junio en el Parc del Fórum, y eso lo demuestra la confirmación de Vince Staples, Migos, Tyler The Creator, Mike D o A$AP Rocky como artistas de peso. La música negra completará su presencia con otras propuestas de peso como las de la imponente Kelela, la leyenda africana Oumou Sangaré, el eclecticismo de The Internet, los alumnos de Drake Majid Jordan, la revelación británica Jorja Smith o la fusión experimental de Gabriel Garzón-Montano.

Habrá mucho guitarreo durante cuatro días en el Fórum y los responsables serán The Breeders, Wolf Parade, Warpaint, Ezra Furman, Car Seat Headrest, o Slowdive. Más cercanos a la vanguardia, también se admiran los nombres de Rostam, Fever Ray, Nils Frahm, Thundercat, Four Tet, Mogwai, Grizzly Bear, Unknown Mortal Orchestra, Public Service Broadcasting, Arca o Panda Bear.

Los que juegan en casa

Respecto a los nombres nacionales, el Primavera será el lugar donde Hinds estrenen su esperado segundo disco ante un gran público. También será la confirmación definitiva de emergentes brillantes como María Arnal i Marcel Bagés, The Zephyr Bones, Holy Bouncer, Núria Graham, Marion Harper, North State, Nat Simmons, Oso Leone o Vulk. Además de ellos, veteranos como La Banda Trapera del Río, Christina Rosenvinge, Delorean, Za!, La Bien Querida, Javiera Mena (ya adoptada por el indie español) o El Último Vecino también se suman a la fiesta. Los ritmos urbanos de aquí también con C.Tangana o Bad Gyal.

Tras una noche en la que probablemente se despacharon miles de abonos (la subida de precios suele hacerse tras conocerse el cartel, no al revés), los mismos han subido a un precio definitivo de 220 euros (gastos incluidos). Como siempre, el Primavera Sound tendrá una programación complementaria gratuita que se celebrará por bares, plazas y salas de toda Barcelona durante la propia semana del festival.