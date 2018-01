Arctic Monkeys, la guinda ideal para el cartel del Mad Cool 2018

Llevábamos meses pidiéndole a los Arctic Monkeys al Mad Cool en cada juego de coordenadas, incluso en su anterior tanda de confirmaciones los organizadores del evento jugaron al despiste confirmando finalmente a Jack White. Finalmente es una realidad: Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley visitarán Madrid casi cinco años después de su último paso por la ciudad.

Arctic Monkeys se inscriben así junto al ex White Stripes en la cabecera de la programación del viernes 13 de julio que ya contaba con otras “atracciones” rockera como Franz Ferdinand, Alice In Chains, At The Drive In o Marmozets. En el resto del cartel destacan en este sentido Pearl Jam, Tame Impala, Eels, Toundra o Gang Of Youths en la alineación del jueves 12; y Queens Of The Stone Age, Nine Inch Nails, Kaleo, Black Rebel Motorcycle Club, Rufus T. Firefly o Ángel Stanich durante el sábado 14.

Los abonos de tres días para el Mad Cool llevan semanas agotados, pero aún quedan abonos VIP (cuestan 420 euros) y entradas de día a un precio de 85 euros más gastos.

Un esperadísimo regreso

A estas alturas, todo el planeta espera noticias sobre el sexto disco de los Arctic Monkeys. Fue el bajista del grupo, Nick O’Malley, quien confirmó en una entrevista que la grabación de ese nuevo trabajo comenzó en septiembre del año pasado, y que su publicación está prevista para 2018.

Por lo pronto, la banda ya tiene 15 fechas confirmadas de cara a los festivales de este verano, siendo la primera la que les traerá al Primavera Sound de Barcelona. El resto de las fechas anunciadas de la gira 2018 de Arctic Monkeys (curiosamente no hay ninguna en Inglaterra) son:

Primavera Sound, España (2 de junio)

Best Kept Secret, Holanda (8 de junio)

Firefly Festival, Delaware, Estados Unidos (14 - 17 de junio)

Southside Festival, Alemania (22 - 24 de junio)

Hurricane Festival, Alemania (22 - 24 de junio)

TRSNMT, Escocia (1 de julio)

Open’er, Polonia (4 de julio)

Rockwave Festival, Grecia (6 de julio)

Rock Werchter, Bélgica (8 de julio)

NOS Alive, Portugal (12 de julio)

Mad Cool Festival, España (13 de julio)

OYA Festival, Noruega (8 de agosto)

Way Out Festuval, Finlandia (9 - 11 de agosto)

Flow Festival, Finlandia (11 de agosto)

Sziget Festival, Hungría (14 de agosto)

