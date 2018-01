¿A qué cantante del momento se parece cada vez más Macarena García?

Macarena García es una de esas actrices que transmiten una imagen de cercanía y dulzura que despierta la simpatía de la gente. De ahí que no nos extrañe que ya haya superado los 400.000 seguidores en Instagram.

Es raro verla sin una sonrisa en la cara y sin su hermano, Javier Ambrossi, a su alrededor. Es pura simpatía y alegría y eso se contagia.

Le gusta la música, y no sólo porque su chico sea uno de los artistas más destacados de nuestro país, Leiva. No, sus gustos van más allá de lo que tiene en casa aunque siguiendo en esa línea de cantautor de pop rock.

La hemos visto en algún concierto de Iván Ferreiro y Zahara, estilos que quedan lejos de la cantante con la que cada vez guarda más parecido.

Mira bien a Macarena y piensa en una cantante cubana que lo está petando en medio mundo y que, como ella, es pequeñita, risueña y tiene una larga melena oscura. ¿Quién te viene a la cabeza?

Si has pensado en Camila Cabello, acertaste. Si no lo has hecho, no puedes negarnos que la actriz y la cantante cada vez guardan un parecido más asombroso.

Y por si fuera poco la coincidencia física, va Macarena y publica unas imágenes en un stories en la que aparece bailando y cantando Havana, el tema del momento.

Y, por si todavía quedaba alguna duda, es ella misma la que ha escrito junto a las imágenes: “Hola, quiero ser Camila Cabello”.

Como en su día dijo la ex Fifth Harmony, le gustaría vivir en España. Quién sabe si acaban haciéndose buenas amigas y, dentro de unos años, cuando Camila haya consolidado su carrera, Macarena protagoniza su biopic. No estaría mal.