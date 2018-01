Muere Mark Salling, actor de ‘Glee’, a los 35 años

Mark Salling, de 35 años de edad, ha fallecido este martes.

Según han informado fuentes policiales a TMZ, el actor que interpretaba a Noah Puck Puckerman en la serie 'Glee' ha sido hallado muerto en lo que podría ser un suicidio.

El cuerpo del intérprete se encontró sin vida cerca de un arrollo en Sunland, el área donde residía.

Otro trágico final para un actor de 'Glee'

Salling, hacía pocos meses que, se había declarado culpable de un caso de pornografía por el que la policía le había detenido.

La sentencia, según cuenta el citado medio, tenía previsto anunciarse el próximo mes de marzo. Y la condena podría oscilar entre los cuatro y siete años de cárcel.

El final trágico del malvado de 'Glee' recuerda al de Cory Monteith, protagonista de la misma serie que falleció hace cinco años. En este caso, fue un accidente provocado por la combinación tóxica de drogas y alcohol.

Una prometedora carrera musical

Salling cantaba, escribía, producía su propia música y tocaba el piano, la guitarra, el bajo y la batería.

Además de en la interpretación, tenía una prometedora carrera musical, bajo el nombre artístico de Jericho, que publicó en 2008 su primer sencillo: Smoke signals. Y en 2010 lanzó su segundo álbum llamado Pipe Dreams.

En 'Glee' realizó la versión de Sweet Caoline e interpretó Only the good die young, Beth, Good vibrations o The lady is a tramp.

Durante el rodaje de la ficción, Salling escribió una canción y creó un vídeo llamado Chillin' en Glee, en el que participaron sus compañeros de reparto.