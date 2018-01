Justin Timberlake: Así ha cambiado de su primer a su último vídeo

El comienzo de 2018 no ha podido ser más emocionante para Justin Timberlake: nuevas canciones, videoclips y actuación en el descanso de la Super Bowl.

Una manera muy especial de celebrar los más de 20 años de carrera musical que comenzaron a mediados de los 90 en la boyband 'NSync (los rumores aseguran que podrían volver a juntarse en el escenario en la Super Bowl).

I want you back fue la canción con la que los cinco chicos de 'NSync se dieron a conocer al mundo: camisetas ajustadas, coreografías y chromas a go-gó, peinados de la época (los rizos de Justin son lo más) y esa producción de sonidos pre-grabados que valía para casi cualquier canción de una boyband de la época.

Justin Timberlake tenía por aquella época apenas 16 añitos y ya se había labrado un nombre dentro del Mickey Mouse Club (del que saldrían Britney Spears, Christina Aguilera, Ryan Gosling...).

Su aventura con 'NSync apenas se prolongaría cinco años con tres discos en el mercado y ya en 2002 decidía probar en solitario con Justified.

Like I love you fue la canción con la que debutó como solista: la barba empezaba a reclamar su protagonismo y desaparecían los rizos pero lo llamativo fue su interés por la experimentación con otros sonidos, tal vez animado por la presencia de productores como Pharrell Williams.

Quince años después de su debut en solitario Justin Timberlake nos ha sorprendido con un nuevo proyecto musical, Man of the woods, del que ya ha presentado varios sencillos: Filthy, Supplies y Say Something.

Esta última tiene el vídeo más reciente de Justin en el que aparece junto a Chris Stapleton. Sonido country, guitarra al hombro, barba larga pero recortada, camisa a cuadros y pelo corto bajo un gorro de lana...

Seguramente en la actuación del descanso de la Super Bowl veamos a un Timberlake más cercano y 'coreografiado' a sus inicios porque en las dos últimas décadas Justin ha cambiado muchísimo...