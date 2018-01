Streaming vs. álbum físico: la batalla generacional se libra (también) en la música

La industria discográfica lleva años de cambios continuos. La venta de discos físicos cayó un 2% en el primer semestre de 2017 respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos de Promusicae. Además, la cuota de mercado del digital y del físico se ha trasvasado del uno al otro en tan solo 6 años. Si en 2011 el 88% del mercado pertenecía a las ventas en físico, en 2017 ese mismo porcentaje corresponde a las ventas digitales.

Y esta evolución en el comercio musical también tiene su reflejo en los discos más vendidos y artistas más consumidos. El mercado en streaming es, por lo general, más joven. Los usuarios de plataformas como Spotify, Google Play, iTunes y similares son mayoritariamente jóvenes de entre 18 y 24 años, según los últimos datos del sector.

Esta influencia también se ve reflejada y, de este modo, aparecen no solamente artistas que colocamos entre el público más alternativo (que no indie), sino que las discográficas que producen estos trabajos son más variadas y entran en juego algunos sellos humildes que baten en duelo con los grupos hegemónicos: Warner, Universal y Sony.

El ‘millenialismo’ musical está en lo digital

La contraposición de las listas de álbumes más vendidos en el mercado físico y en el digital ponen de relieve las diferencias en el consumo musical entre los más jóvenes y el resto de usuarios.

C. Tangana se ha convertido en una revolución musical en el año 2017. Y lo han sido entre los melómanos más jóvenes. C. Tangana consiguió finalizar el pasado año en el puesto 38 entre los álbumes más vendidos en plataformas digitales y ha conseguido mantener su trabajo Ídolo 12 semanas entre los cien trabajos con más ventas. El cantante de trap representa uno de los grandes ejemplos de la dicotomía de mercados: el Ídolo de C. Tangana no entra entre los cien álbumes más vendidos en el mercado físico.

En otro estilo musical totalmente diferente, Taburete, el grupo formado por el hijo de Bárcenas y el nieto de Díaz Ferrán, ha acabado 2017 en la sexta posición en venta de álbumes en plataformas de streaming. En el mercado físico logran estar en la posición 87. También se refleja el ‘millennialismo’ con el éxito de ventas de Sofía Ellar, la denominada ‘la voz surgida de Instagram’. La londinense ha conseguido el puesto 24 en el top de álbumes más descargados en streaming. Sin embargo, su trabajo no aparece en el top 100 de los más vendidos en el mercado físico.

El pop para el físico, el latino para lo digital

También se abre la posibilidad de que entren géneros más diversos. En el top 10 de discos más vendidos al finalizar 2017 casi la totalidad se enmarcan en el género pop: Pablo Alborán, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz o Vanesa Martín así lo corroboran. En el streaming se reparten el liderato entre los géneros latino y pop: Ed Sheeran logra el liderato junto a ritmos más latinos como Ozuna, Shakira o Nicky Jam.

Esta hegemonía de artistas más jóvenes en el mercado digital también desvela enormes diferencias entre la adquisición de discos en streaming y en formato físico. Por ejemplo, mientras Pablo Alborán lidera la venta física de su álbum Prometo, en la venta del streaming se situó en el puesto 21. También ocurre con un grupo veterano como El Barrio, que logra la tercera posición en la venta física con su trabajo Las costuras del alma, pero quedó en posición 56ª en el mercado digital.

Espacio para nuevas discográficas… y lenguas

El streaming no solo es un escaparate para artistas que están fuera del circuito más comercial, sino que abre espacio a discográficas más humildes. Es el caso de Propaganda pel Fet!, sello especializado en grupos alternativos enmarcados en géneros como el reggae, ska, rap con ritmos electrónicos. Son los artífices de los trabajos de los grupos valencianos ZOO (en el puesto 57) y La Raíz (puesto 29), habituales en los line up de festivales como Viña Rock. Los ZOO, además, cantan mayoritariamente en valenciano.

El catalán también logra colarse con los grupos Txarango y Lágrimas de Sangre. El grupo barcelonés Txarango acabó el pasado año en la posición 14ª con su álbum El cor de la terra, bajo el sello independiente Discmedi. Lágrimas de Sangre finalizaron en el puesto 83 con su trabajo Viridarquia, producido bajo el sello Satelitek.

No es algo nuevo: el mercado digital ya llegó para revolucionar

Promusicae ofrece datos de los años 2014 y 2013, años en que el mercado streaming empezó a repuntar. Y ya se notaban los primeros determinantes de esta nueva realidad.

Mientras en 2014 artistas como Manolo García se situaban en los primeros puestos de ventas físicas, en el mercado en streaming no aparecían entre los 100 más vendidos. El mercado digital era para la música latina y electrónica: Enrique Iglesias, Pharrel Williams, Romeo Santos o Wisin lograban los mejores resultados de ventas en streaming.