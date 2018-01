Raúl Gómez: “Si Amaia y Alfred lo dejan, tendrán que defenderlo porque hay contrato de por medio”

Tras conocer que Tu canción va a ser el tema que nos represente en Eurovisión, el nombre de su compositor se ha convertido en uno de los más pronunciados en todo el país.

Raúl Gómez, ganador de la segunda edición de El Número Uno, es el creador de la canción que Amaia y Alfred defenderán en Lisboa el próximo 12 de mayo.

Momento en el que Raúl supo que su tema, Tu canción, nos representará en Eurovisión / Youtube

Precisamente hemos podido charlar con Raúl durante la rueda de prensa que se ha celebrado en Barcelona este martes. Sobre Tu canción, Operación Triunfo, su futuro musical... Son muchos los temas que hemos abordado en la entrevista.

Sobre la preselección

¿Cómo ha sido el proceso de preselección?

"Yo confiaba en el equipo de TVE y hasta pocos días antes no sabía nada. Todo ha sido muy rápido y sigue siendo rápido, necesito tiempo para asimilarlo porque no me lo creo".

¿Cuántas canciones habías presentado?

"En total tres, para Amaia y Alfred, Aitana y Amaia sola. Pero estas dos últimas no salieron. Después de terminar Tu Canción vi que tenía más tiempo y empecé a componer rápido, a contrarreloj. No me convencían al 100% y, como se ha visto, al equipo tampoco".

¿Te esperabas que Tu canción representaría a nuestro país en Eurovisión?

"Confiaba en el voto del público, he estado muy nervioso hasta conocer el resultado, pero sí. Por un lado, lo deseaba, pero por otro ha sido una sorpresa. Como vota el público, nunca sabes lo que puede ocurrir".

Sobre Tu canción

¿Cuánto has tardado en componer Tu canción?

"Un mes y medio junto a mi tía Sylvia. Cada vez que podíamos, nos escapábamos a una cafetería del pueblo. Ha sido un proceso, por ambas partes, muy personal. Me siento muy identificado con el tema. Esta es la primera vez que estoy componiendo para alguien desde cero, ha sido un proceso precioso.

¿Va a haber cambios en la canción de cara a Eurovisión?

"Tenemos tres meses para empezar a ver detalles. Hemos estado esta semana trabajando para la versión que se ha presentado en Operación Triunfo, entonces hemos ido a contrarreloj (lo que conlleva un programa). Sinceramente, no lo sé. Si hay cambios, seguramente, será todo para mejor".

¿Siempre pensaste que esta canción sería para #Almaia?

"Sí, desde cero. Tanto yo como Sylvia Santoro hemos compuesto la canción pensando en ellos. Cada detalle, cada frase, quién podría decir una cosa u otra… Cambiamos muchas cosas, pero ha sido un proceso de un mes y medio (desde que empezamos a full) en el que nos hemos basado en ellos constantemente".

Sobre la puesta en escena

¿Qué puesta en escena crees que es adecuada para tu canción?

"Aún no la he pensado, necesitamos tiempo aún. Intentaré hacer todo lo posible para ayudar. Simplemente, tal y como se ha demostrado en la gala, desearía que se enfocase la puesta en escena en ellos: sus miradas, su verdad, que su realidad traspase la pantalla".

¿Qué pasaría si Amaia y Alfred lo dejasen? Tras conversar acerca de la puesta en escena necesaria para que el tema brille sobre el escenario en Lisboa, ha surgido el tema que a todos nosotros se nos puede pasar por la cabeza. ¿Qué ocurre si Amaia y Alfred acaban lo dejan antes de Eurovisión? En este contexto, y con mucho sentido del humor, Raúl Gómez ha dado supunto de vista. "Bueno, si lo dejan tendrán que defenderlo porque hay contrato de por medio. Pero no, supongo que aguantarán. Esperemos que sí".

Sobre Operación Triunfo

¿Quién crees que va a ganar?

"Todos han demostrado que ha habido una evolución, tengo que decir que soy muy fan también de Aitana. Presenté también canción para ella y con su tema para Eurovisión ha sido brutal, hizo arder el plató. Amaia también me encanta. Todos los chicos son muy buenos. Con Amaia y con Alfred me siento muy identificado por el tema musical".

Sobre el impacto del tema y su futuro como artista

Ganaste El Número Uno y ahora de repente das otro boom, ¿cómo ha sido? ¿Qué repercusión ha tenido todo esto?

"Creo que siempre, el esconderte, formarte y después volver, y además de esta forma, es un buen camino. Creo que lo estoy haciendo bien, con los pies en el suelo y sinceramente creo que prepararse y volver al mapa de esta forma es bueno. Ya me están ofreciendo trabajos y quiero componer para otras personas y para mí también"

¿Qué futuro esperas como artista?

"Quiero seguir componiendo para mí, para otros y seguir formándome. Quiero seguir dando clases de canto, de violín. Todo esto es un músculo que hay que seguir entrenando porque si no se pierde. También quiero sacar single, aún no se sabe fecha ni nada, pero yo ahora, al llegar a casa, me sentaré al piano: toca trabajar".