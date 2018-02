Intentamos romper parejas que llevan más de 30 años con una simple pregunta

Nos hemos enterado de una noticia preciosa. La historia de Michael y Linda Joyce, un matrimonio que lleva 38 años casado pero que ootra vez quieren unirse en santo matrimonio.

Sí, la historia es triste pero bonita porque resulta que Michael tiene Alzheimer y se ha olvidado de que está casado con su mujer. La cosa es que se ha vuelto a enamorar, como hace 40 años, y, pensando que es una desconocida, le ha pedido que se case con él.

Ella no ha dudado porque también está muy enamorada de él a pesar de todo el tiempo que ha pasado.

Nosotros nos hemos quedado maravillados por esta historia, pero intentando hacer el bien en la sociedad hemos querido llevar esta práctica a las calles y preguntarle a los matrimonios que llevan más de 30 años casados si volverían a casarse.

¿Nuestra intención? Romper matrimonios. Pero no, no hemos sido capaces porque resulta que la gente se quiere más de lo que pensábamos. Y eso que luego dicen que hay más divorcios que matrimonios... ¡Pues no serán en la Gran Vía de Madrid!

Y ahora... pregúntatelo tú mismo... ¿Volverías a casarte con tu pareja?

Reflexiona.