La reacción de Andrea Compton y otros famosos al enterarse de quién no les sigue

Bienvenido a la siguiente entrega de ''Enemigos Íntimos''. La sección donde los famosos se dan cuenta de las personas a las que siguen en Instagram pero que no les han devuelto el follow.

Ojito porque las reacciones son muy divertidas. Por ejemplo, Morat flipa con que Rosana no les siga porque según dicen: ''siempre que nos ve nos saluda''. Andrea Compton no entiende por qué Agoney no le ha dado follow back. Cristina Boscá está muy molesta porque Malú no le sigue.

Y lo mejor... Uri Sabat se queda flipado porque Raquel Sánchez Silva pasa de él (¡tenéis que ver su cara!). Ricardo Gómez se ha quedado con la boca abierta al ver que David Guapo no le sigue y Andrea Compton no entiende por qué David Guapo no está entre sus followers.

Y hemos descubierto algo... Paco León no sigue a NADIE. ¿Le pasará algo a Paco con esto de Instagram?