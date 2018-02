La policía alerta por qué tienes que proteger tu privacidad en las 'apps' de deporte

La Policía Nacional ha dado esta semana la voz de alarma sobre algo que muchos hacen a diario en las redes sociales: compartir la ubicación.

Un simple gesto que podría decir mucho de cada uno de nosotros y, seguramente te interese, que es bastante peligroso.

Si compartes en #redessociales tus logros en entrenamientos y recorridos monitorizados en apps...quizá vayas dando pistas a los "malos" de dónde localizarte y a qué horas. Configura privacidad. pic.twitter.com/5NF51UY5Qk — Policía Nacional (@policia) 28 de enero de 2018

Al compartir dónde nos encontramos o -peor aún- el recorrido que seguimos al hacer deporte diariamente, estamos dando muchas pistas a los ladrones: pueden saber dónde vivimos, por dónde nos movemos y a qué horas no estamos en casa.

Más sencillo de lo que parece

Las apps de deporte están diseñadas para no solo mostrarnos el recorrido que hagamos corriendo cada mañana o cada noche durante nuestros entrenamientos. También, informan y registran los movimientos realizados durante el día paso a paso.

Como nos regalan esta información (de la quema de calorías que se realiza durante la jornada, los desplazamientos al trabajo o a la cervecería en la que tomamos las cañas cada tarde) también la guardan y esto da muchas pistas sobre nosotros.

Si permites estar geolocalizado se sabe a qué hora no estás en casa, qué calles cruzas a una hora determinada y muchas otras cosas que a nadie le debería importar

Esto, sumado a que todo el mundo tiene acceso a redes sociales como Twitter o Instagram, es un verdadero peligro.

La solución: no compartir la ubicación o no publicarla

La solución es muy sencilla, no hay necesidad de publicar nuestros entrenamientos ni nuestra ubicación. Si bien no te decimos que radicalmente niegues a las apps el acceso a la localización, hacerlo público no lo recomienda la Policía.

Ya lo sabes, lo que publicas dice mucho más de ti de lo que te imaginas y puede llegar a ser muy peligroso.