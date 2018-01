Conseguir enterarse de algo de una película de Marvel Studios y/o Disney, que para el caso son lo mismo, es una quimera al alcance de muy pocos antes de su estreno. Nosotros tuvimos la fortuna de acudir a una de las jornadas de doblaje de Black Panther y de hablar con el que puede que sea su cameo de voz estrella, ¡Arkano!

El rapero alicantino presta su voz a... No, no lo sabemos. Y la historia gira en torno a... No, tampoco. Lo que sí sabemos es la sinopsis oficial de Black Panther que es la historia de T'Challa, rey de Wakanda, al que el destino pondrá a prueba como rey y como Black Panther.

Y con eso te hemos dicho todo y nada. Lo que sí sabemos es que el elenco de lo que promete ser uno de los bombazos de Marvel en 2018 está conformado por Chadwick Boseman como Black Panther, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Forest Whitaker, Angela Bassett, Daniel Kaluya o Andy Serkis entre muchos otros.

Un primer héroe de Marvel en el cine afroamericano y una película en la que Ryan Coogler, su director, también lo es. Una película comprometida e integradora que marca un nuevo comienzo en el Universo Cinemático de Marvel.

Black Panther toma prestada la voz de Arkano. ¡Hablamos con él!

Nosotros hablamos con Arkano de su experiencia en el mundo del doblaje, de sus películas favoritas, de sus herramientas con la voz... Lo demás habrá que esperar hasta el 16 de febrero, fecha oficial de estreno en España, para conocerlo.