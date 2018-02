Así es como ‘Juego de Tronos’ llegará a la Super Bowl

La Super Bowl ha comenzado su cuenta atrás y aunque no dejamos de lado que se trata de un evento deportivo, la verdad es que a los que no somos seguidores del fútbol americano nos llaman más la atención los detalles que envuelven este mega encuentro del que están pendientes millones de personas.

Por supuesto, el domingo tendremos los ojos puestos en Justin Timberlake y su regreso al descanso de la Super Bowl. ¿Hará algo tan inesperado como lo que sucedió con Janet Jackson en su anterior actuación?

Desde luego, esperemos que nos sorprenda. Pero aunque la música es nuestro centro de interés no nos olvidamos de otro de los puntos fuertes, el de la publicidad.

Las principales marcas preparan anuncios para impresionar en el evento y uno de ellos nos ha llamado especialmente la atención por varias razones.

En primer lugar porque enganchará a todos los adeptos a Juego de Tronos. Uno de los protagonistas es Peter Dinklage, más conocido por muchos como Tyrion Lannister.

Aprovechó un pequeño descanso en el rodaje de la serie para grabar un anuncio en el que él representa la parte más caliente y no porque aparezca desnudo sino por el fuego que le rodea, un símbolo muy ligado a su personaje.

Le vemos rapeando aunque la voz no sea suya sino la de Busta Rhymes al que es capaz de seguirle el ritmo de Look at me now.

Y hay una segunda parte. El fuego da paso al hielo y Peter Dinklage le cede el testigo a Morgan Freeman. Snacks y bebida, en uno.

Freeman también rapea pero su voz no es la de Busta Rhymes sino la de Missy Elliot y es difícil decidir quién lo hace mejor. Aunque está claro quién es fan de quién.

“Morgan Freeman, Busta Rhymes, Missy Elliot, disfruto trabajando con gente así”, confesó Dinklage a Mashable, “al ser actor, él es uno de los iconos más grandes. Así que el solo hecho de estar involucrado en una grabación como esta, con una persona como esa, es increíble. Es un honor”.